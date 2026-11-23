Reshjet e shiut kanë shkaktuar probleme edhe në zonat rurale të Kukësit. Gjatë ditës së sotme, të bllokuara kanë qenë fshatrat Grykë-Çajë, Fshat, Shkinak, Arrën dhe Surroj.
Vetëm në mesditë, ndërhyrja e Bashkisë Kukës bëri të mundur largimin e gurëve dhe rikthimin e qarkullimit në këto akse.
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Ndërkohë, situata mbetet problematike në disa zona të thella, si Oreshka, Cernaleva, Orgjosti, Belja, Lojmja, Nimça, Xhaferaj dhe Turaj, ku rënia e inerteve në rrugë vijon të vështirësojë lëvizjen e banorëve dhe automjeteve.
Problemet me infrastrukturën rrugore në zonat malore vijnë si pasojë e reshjeve të dendura, ndërsa kërkohet kujdes nga drejtuesit e mjeteve që lëvizin në këto akse.