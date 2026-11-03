Sulm fatal në Bulqizë/ 53-vjeçari humb jetën pasi u kafshua nga një ari

Sulm fatal në Bulqizë/ 53-vjeçari humb jetën pasi u kafshua nga një ari

Një 53-vjeçar ka ndërruar jetë në Bulqizë, pasi dyshohet se u sulmua dhe u kafshua nga një ari.

Ngjarja u raportua rreth orës 14:10, kur Spitali i Bulqizës njoftoi Sallën Operative të Komisariatit të Policisë se familjarët e shtetasit U. F. kishin kërkuar ndihmë mjekësore për të afërmin e tyre.

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Pas marrjes së njoftimit, në vendngjarje shkuan shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor. Gjatë verifikimeve, ata konstatuan se 53-vjeçari kishte humbur jetën.

Trupi i pajetë i shtetasit U. F. u transportua në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku do t’i nënshtrohet ekzaminimeve të mëtejshme.

Nën drejtimin e Prokurorisë, grupi hetimor po vijon punën për të sqaruar dhe dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes.


Shtuar 3.11.2026 21:55

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