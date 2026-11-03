Pas aksidentit hekurudhor me 69 viktima, largohet nga detyra ministri spanjoll i Transportit

Pas aksidentit hekurudhor me 69 viktima, largohet nga detyra ministri spanjoll i Transportit

Gjashtë ditë pas përplasjes tragjike të trenave në Spanjë, ministri i Transportit, Óscar Puente, njoftoi dorëheqjen. Aksidenti u mori jetën të paktën 69 personave, ndërsa dhjetëra të tjerë u plagosën.

Puente bëri të ditur vendimin në Kongresin spanjoll, ku ishte thirrur të shpjegonte rrethanat e aksidentit të së mërkurës së kaluar, pranë qytetit Urda, në jug të Madridit.

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“Një ministër i Transportit në një vend si Spanja nuk mund të qëndrojë në detyrë pas dy aksidenteve të kësaj rëndësie brenda më pak se një viti”, tha ai, duke iu referuar edhe aksidentit fatal të janarit në rajonin jugor të Andaluzisë.

Në përplasjen e fundit, një tren i shpejtësisë së lartë i kompanisë shtetërore Renfe goditi pjesën e pasme të një treni të ndalur, që operohej nga kompania Iryo.


Shtuar 3.11.2026 21:48

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