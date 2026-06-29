Shpresat për të mbijetuarit pas tërmetit në Venezuelë po veniten, rritet numri i viktimave

Pas tërmeteve në Venezuelë, aroma e trupave në dekompozim po përhapet në zonën e fatkeqësisë La Guaira.
“Era është një shenjë se ka ende trupa nën rrënoja”, shkroi organizata e të drejtave të njeriut Provea në platformën X gjatë fundjavës. Numri zyrtar i të vdekurve deri më tani është 1,450, sipas Presidentit të Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodríguez. Rreth 3,200 persona janë plagosur.
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Dhjetëra mijëra njerëz ende rezultojnë të zhdukur. Rreth 30,000 punonjës të emergjencës venezueliane dhe 2,700 ekspertë shpëtimi nga 24 vende janë të vendosur.
“Sot shpëtuam të mbijetuar, prandaj operacionet e shpëtimit nuk do të anulohen”, tha presidentja në detyrë Delcy Rodríguez të dielën. Sipas ekspertëve, shanset e mbijetesës për ata që janë varrosur nën rrënoja bien ndjeshëm pas 72 orësh – domethënë, tre ditësh.
Megjithatë, pas 86 orësh, ekipet ndërkombëtare shpëtuan një grua 60-vjeçare në Caraballeda, La Guaira, siç raportoi presidenti i El Salvadorit, Nayib Bukele, në X.
Qeveria po kontrollon nëse ndërtesat janë të banueshme
Sipas vlerësimit të fundit të dëmeve, afërsisht 780 ndërtesa banimi dhe 38 spitale u shkatërruan ose u dëmtuan rëndë. Qendrat tregtare dhe ndërtesa të tjera publike u shembën gjithashtu – një total prej rreth 2,500 ndërtesash banimi dhe objektesh të tjera. Të paktën 430 lëkundje pasuese u regjistruan pas tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 të shkallës Rihter të mërkurën në mbrëmje herët (ora lokale).
Më shumë se 70,000 familje kanë nevojë për ndihmë humanitare pas katastrofës. Shumë njerëz po flenë jashtë ose në strehimore emergjente. Presidenca ka ngritur një komision të posaçëm për të vlerësuar shkallën e dëmit dhe banueshmërinë e ndërtesave, siç njoftoi Presidenti Rodríguez.
Kërkim i dëshpëruar nga të afërmit
Sipas një platforme jozyrtare për kërkimin e personave të zhdukur, më shumë se 47,000 persona konsiderohen aktualisht të zhdukur – pasi u paraqitën pothuajse 79,000 raportime për persona të zhdukur. Megjithatë, këto shifra nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Njerëzit po kërkojnë gjithashtu emrat e të afërmve të tyre në listat e të mbijetuarve, si ata në strehimore emergjente.
Venezuela ishte tashmë në një situatë të vështirë para tërmeteve. Për vite me radhë, vendi ka vuajtur nga tensione politike, probleme ekonomike dhe një nga krizat më të mëdha të migracionit në botë. Në janar, Uashingtoni kreu një operacion ushtarak në vend, duke kapur udhëheqësin autoritar Nicolás Maduro. Presidenti aktual ishte nënkryetar në qeverinë e Maduros.
Ditët e fundit, presidentja në detyrë është përballur me kritika në rritje. Pasi u fishkëllye gjatë një turneu në kryeqytetin, Karakas, të premten, ajo u kritikua në mediat sociale të dielën për një takim protokollar me ekipet ndërkombëtare të shpëtimit. “Çdo sekondë ka rëndësi. Çdo sekondë. Megjithatë, qeveria e Delcy Rodríguez po i pengon punëtorët e shpëtimit të punojnë për një marifet politik”, shkroi gazetari kritik ndaj qeverisë Orlando Avendaño në X.
Fituesja e Çmimit Nobel për Paqen dëshiron të kthehet në atdheun e saj
Ndërkohë, politikania e opozitës, María Corina Machado, njoftoi se ka ndërmend të kthehet në atdheun e saj për shkak të tërmeteve. “Absolutisht, ka ardhur koha”, tha ajo për Fox News. Megjithatë, sipas një raporti në New York Times, qeveria amerikane e konsideron një kthim kaq të shpejtë, të papërshtatshëm.
Dhjetorin e kaluar, politikania, e cila kishte jetuar e fshehur, u largua fshehurazi nga Venezuela për të pranuar personalisht Çmimin Nobel për Paqen në Oslo. Pak më vonë, ndërsa ajo ndodhej jashtë vendit, Presidenti Maduro u kap. Uashingtoni tani po punon ngushtë me Presidenten në detyrë Delcy Rodríguez. / Der Standard.