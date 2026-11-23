Puka dhe disa zona përreth saj, kanë mbetur pa energji elektrike që prej mbrëmjes së kaluar, për shkak të një defekti në linjën 35 kV Fushë-Arrëz–Pukë.
Problemi është përsëritur për herë të dytë brenda javës, ndërsa jashtë funksionit rezulton edhe linja e emergjencës Koman–Pukë, duke lënë pa furnizim alternativ qytetin dhe zonat përreth.
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Përveç Pukës, ndërprerja e energjisë ka prekur edhe zonat Qafë-Mali, Gjegjan dhe Rrapë.
Sipas informacioneve paraprake, shkak për defektin është bërë këputja e përcjellësve si pasojë e erës së fortë.
Mbetet për t’u parë se kur do të rikthehet furnizimi normal me energji elektrike në këto zona.