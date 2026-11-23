Florian Wirtz ka lënë gjurmë në fitoren e thellë të Liverpoolit ndaj Manchester United, duke regjistruar një paraqitje që e vendos në historinë e Premier League. Ai krijoi plot 10 raste për bashkëlojtarët dhe dha një asist, duke u bërë vetëm lojtari i tretë që nga sezoni 2016/17 që arrin këtë kombinim statistikash në një ndeshje të kampionatit anglez.
Mesfushori gjerman po dominon gjithashtu statistikat e krijimit të rasteve në Premier League këtë sezon. Deri më tani, Wirtz ka krijuar gjithsej 33 raste, prej të cilave 29 kanë ardhur nga loja e hapur, dhe ai kryeson si në renditjen e përgjithshme ashtu edhe në atë të rasteve të krijuara nga aksionet e hapura.
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Me këto shifra, Wirtz renditet përpara Pascal Gross, i cili ka krijuar 31 raste, dhe Bruno Fernandes me 28.
Forma e tij e mirë nuk kufizohet vetëm te paraqitjet me Liverpoolin. Wirtz ka regjistruar kontribut në gola në katër ndeshje radhazi, duke përfshirë edhe angazhimet me Kombëtaren e Gjermanisë.
Kështu, ai po dëshmon se është një nga lojtarët më kreativë të kampionatit anglez, teksa statistikat e tij konfirmojnë ndikimin gjithnjë e më të madh në lojën e Liverpoolit.