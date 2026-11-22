Protestuesit po qëndronin në trotuarin pranë ndërtesës së qeverisë, kur efektivët e policisë iu afruan dhe i shpërndanë me forcë nga vendi ku ishin mbledhur.
Përballë kësaj ndërhyrjeje, qytetarët u shfaqën të acaruar dhe kundërshtuan veprimin e uniformave, duke pyetur se përse po i largonin edhe pse ndodheshin mbi trotuar, në një hapësirë që ata e konsideronin të lejuar për qëndrim.
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Sipas protestuesve, policia nuk u ka dhënë mundësi të zhvillojnë protestën në Bulevard dhe tani po i shtyn edhe nga trotuari përpara godinës së Kryeministrisë, duke mos u lënë asnjë vend ku të shprehin qëndrimet e tyre.