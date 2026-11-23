Këtë të hënë, moti parashikohet me reshje intensive shiu në disa zona të Shqipërisë. Sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave, reshjet më intensive priten në qarkun e Shkodrës, ndërsa në qarqet Kukës, Dibër, Lezhë, Tiranë dhe Elbasan priten reshje mesatare deri lokalisht intensive.
Ndërkohë, në qarqet Durrës dhe Vlorë parashikohen reshje mesatare, të shoqëruara me shtrëngata. Në qarqet e tjera reshjet do të jenë të dobëta deri lokalisht mesatare.
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Në zonat veriore dhe lindore të vendit, në lartësitë mbi 1000 metra mbi nivelin e detit, reshjet pritet të jenë në formën e dëborës.
Instituti i Gjeoshkencave, paralajmëron se shtrëngatat dhe intensiteti i lartë i reshjeve mund të krijojnë problematika të ndryshme, veçanërisht në qarqet Shkodër dhe Kukës.
Rreziqet përfshijnë rrëshqitje të dherave dhe vërshime të ujit në zona të lokalizuara urbane, në varësi edhe të kapaciteteve të sistemit të kanalizimeve.
Temperaturat minimale dhe maksimale parashikohen të luhaten në këto vlera:
Në zonat bregdetare: 14-16°C.
Në zonat e ulëta: 13-15°C.
Në zonat malore: 7-10°C.
Sa i përket erës, ajo pritet të fryjë me intensitet mesatar deri të fortë.