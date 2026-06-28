Protestuesit hiqen me forcë nga zona para Kryeministrisë, tensione me policinë që krijoi kordon te godina

Qytetarët që prej një jave, po e kalojnë natën përpara Kryeministrisë janë larguar me forcë nga policia. Pas kësaj, u mblodhën edhe këpucët e vendosura në shkallët e Kryeministrisë, të cilat ishin vendosur si simbol i largimit të të rinjve nga vendi, për shkak të mungesës së shpresës për një jetë më të mirë në atdheun e tyre.

Ndërhyrja solli reagim nga protestuesit dhe në një moment u regjistrua edhe një përplasje mes një qytetareje protestuese dhe efektivëve të policisë, të cilët kishin formuar një gardh përpara godinës.

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“Mos i prekni këpucët, kjo është vjedhje e vullnetit popullor Mos i ngacmoni veprat artistike të vendosura nga popull. Ky është territor publik”, dëgjohet të thotë një protestues përmes megafonit.

Ndërkohë, sot pritet të zhvillohet protesta e 29-të kundër qeverisë, ndërsa kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama.

Organizatorët kanë bërë të ditur se tubimet do të vijojnë deri në realizimin e kësaj kërkese, teksa u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht në atë që e cilësojnë si protestën e 29-të me radhë.


Shtuar 28.06.2026 11:58

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