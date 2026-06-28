Protesta kundër Ramës, pjesëmarrësit kërkojnë dorëheqjen e tij; turistë irlandezë në shesh: Na keni frymëzuar, kryeministrat vijnë e ikin

Në protestën e 29, qytetarët shqiptarë kanë mbetur të palëkundur në kërkesën e tyre për largimin nga detyra të kryeministrit Edi Rama.

Demonstrata ka tërhequr edhe të huaj, të cilët i janë bashkuar tubimit. Gjatë ditës së sotme, disa turistë nga Irlanda shprehën mbështetjen e tyre për shqiptarët, duke nënvizuar se protesta i ka frymëzuar.

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“Jemi krenar për Shqipërinë po mbajnë një qëndrim global por inspirojnë njerëzit kudo në Europë, kjo është nata e fundit në Shqipëri. Jemi krenar atë që po bën Shqipëria të mbrojë vendin Protesta është në gjakun tonë. E drejta njerëzore është në gjakun tonë. Kryeministrat shkojnë e vijnë”, u shprehën disa prej tyre.


Shtuar 28.06.2026 20:02

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