Protesta kundër qeverisë hyn në ditën e 117-të, shqiptarët vijojnë qëndresën: Rama jep dorëheqjen!

Protesta kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama hyn sot në ditën e 117-të, ndërsa qytetarët kanë paralajmëruar një ditë me dy tubime në kryeqytet.
Ndryshe nga ditët e zakonshme të protestës, këtë të enjte qytetarët do të mblidhen fillimisht në orën 09:30 para Kuvendit të Shqipërisë, në të njëjtën ditë kur deputetët do të zhvillojnë seancën plenare.
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Protestuesit kanë paralajmëruar prej ditësh se seancat e Kuvendit do të shoqërohen me tubime paradite, duke e zhvendosur për disa orë protestën nga Kryeministria drejt Parlamentit.
Më herët, një prej aktivistëve kishte njoftuar se 10, 17 dhe 24 shtatori, që përkojnë me ditët e seancave plenare, do të shoqëroheshin me mobilizim të qytetarëve gjatë paradites.
Pasdite, qytetarët pritet t’i rikthehen skenarit të ndjekur prej muajsh, duke u grumbulluar në sheshin “Skënderbej” dhe më pas duke marshuar përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” drejt Kryeministrisë.
Edhe një ditë më parë, në protestën e 116-të, qytetarët u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej” dhe më pas marshuan drejt godinës së qeverisë, ku vijuan me fjalime dhe thirrje kundër ekzekutivit.
Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi i qeverisë.
Në platformën e artikuluar gjatë protestave është kërkuar gjithashtu krijimi i një qeverie tranzitore me mandat 12-mujor, e cila, sipas organizatorëve, duhet të përgatisë vendin për zgjedhjet e ardhshme.
Gjatë tubimeve të ditëve të fundit janë përsëritur thirrjet për dorëheqjen e Ramës, ndërsa protestuesit kanë ngritur akuza për korrupsion dhe kanë përdorur pankarta të lidhura me zhvillimet më të fundit politike dhe çështjet nën hetim nga drejtësia.
Protesta ka nisur prej muajsh dhe është zhvilluar çdo ditë në Tiranë. Përgjatë saj, skenari kryesor ka qenë grumbullimi në sheshin “Skënderbej”, marshimi drejt Kryeministrisë dhe më pas fjalimet e qytetarëve dhe aktivistëve para godinës së qeverisë. Në disa prej ditëve protesta është shtrirë edhe në rrugë të tjera të kryeqytetit.
Këtë të enjte, megjithatë, dita e 117-të do të nisë që në mëngjes. Në orën 09:30 protestuesit pritet të jenë para Kuvendit, ndërsa pasdite do të rikthehen në sheshin “Skënderbej” për të vijuar marshimin e zakonshëm drejt Kryeministrisë.