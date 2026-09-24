Njihuni me parashikimin e motit 24 Shtator 2026, kushte të qëndrueshme atmosferike

Këtë të enjte, Shqipëria do të jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, me mot kryesisht të kthjellët dhe pa reshje. Sipas parashikimit të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak (SHMU), gjatë ditës moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare, kryesisht përgjatë zonave malore.
Era do të fryjë e lehtë, me drejtim kryesor Veriperëndim-Juglindje dhe me shpejtësi mesatare deri në 6 metra për sekondë.
Të lidhura
None found
Edhe situata në det parashikohet e qetë. Valëzimi në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të jetë i forcës 1 deri në 2 ballë.