Njihuni me parashikimin e motit 24 Shtator 2026, kushte të qëndrueshme atmosferike

Këtë të enjte, Shqipëria do të jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, me mot kryesisht të kthjellët dhe pa reshje. Sipas parashikimit të Shërbimit Meteorologjik Ushtarak (SHMU), gjatë ditës moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare, kryesisht përgjatë zonave malore.

Era do të fryjë e lehtë, me drejtim kryesor Veriperëndim-Juglindje dhe me shpejtësi mesatare deri në 6 metra për sekondë.

Të lidhura

None found

Edhe situata në det parashikohet e qetë. Valëzimi në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të jetë i forcës 1 deri në 2 ballë.


Shtuar 24.09.2026 07:10

Tags:
Maran para sfidës në Ligën e Kombeve: Qëllimi ynë është të bëjmë ndeshjen më të mirë të mundshme, kemi një repart me probleme, Asllani dhe Shehu…

Maran para sfidës në Ligën e Kombeve: Qëllimi ynë është të bëjmë ndeshjen më të mirë të mundshme, kemi një repart me probleme, Asllani dhe Shehu…
Plagosja te “Zogu i Zi”, policia zbardh ngjarjen

Plagosja te “Zogu i Zi”, policia zbardh ngjarjen
Plagoset një person te “Zogu i Zi” në Tiranë, i lënduari dërgohet me urgjencë në spital

Plagoset një person te “Zogu i Zi” në Tiranë, i lënduari dërgohet me urgjencë në spital
Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)

Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)
Denoncimi i qytetarit nxjerr emrin e një bashkëpunëtore tjetër të Ergys Agasit në administratë!

Denoncimi i qytetarit nxjerr emrin e një bashkëpunëtore tjetër të Ergys Agasit në administratë!
Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur

Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur
Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash

Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash
Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar

Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet