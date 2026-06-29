Protesta ekspozon imazhin e Ramës si gangster/ Një muaj revoltë për dorëheqjen e kryeministrit, gazeta belge LE SOIR: I gatshëm të shesë pasuritë natyrore, pushteti i tij po tronditet

A mund të jetë Edi Rama një nga viktimat e ardhshme kolaterale të trumpizmit?
Duke i ofruar Ivanka Trump dhe Jared Kushner ishullin e Sazanit dhe disa mijëra hektarë bregdet të egër, kryeministri socialist 61-vjeçar, në pushtet që prej vitit 2013, me siguri mendonte se do ta forconte statusin e tij si njeriu më i fuqishëm në vend dhe do të fitonte simpatinë e presidentit amerikan.
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Por pamjet e shqiptarëve të zemëruar, të keqtrajtuar nga punonjës të sigurisë private gjatë vendosjes së kantierit të ndërtimit, nën sytë e një policie pasive, shkaktuan një nga lëvizjet më të mëdha të protestës që nga rënia e diktaturës në vitin 1991.
Këto pamje tërhoqën gjithashtu vëmendjen e mediave ndërkombëtare mbi mënyrën se si qeveris Edi Rama.
Prej më shumë se një muaji, çdo mbrëmje, turma shqiptarësh marshojnë poshtë dritareve të tij duke thirrur: “Shqipëria nuk është në shitje” dhe kërkojnë dorëheqjen e tij.
Këto tubime, alegro dhe plotësisht paqësore, u quajtën shumë shpejt “Revolucioni i Flamingove Rozë”.
Ky zog, i pranishëm me mijëra në lagunën e zonës së mbrojtur Vjosa-Nartë, është bërë simboli i protestës. Pikërisht aty mund të ndërtohet një kompleks gjigant turistik luksoz, i lidhur me familjen Trump.
Bëhet fjalë për një investim prej 4 miliardë eurosh, të cilin kryeministri e quan “një mundësi historike”.
Megjithatë, projekti është njollosur nga dyshime për pastrim parash, të lidhura me grupet kriminale shqiptare, të cilat janë shndërruar në aktorë kryesorë të trafikut ndërkombëtar të drogës.
Artisti që u bë ministër i Kulturës dhe më pas kryebashkiak jokonformist i Tiranës, Edi Rama, për një kohë të gjatë është paraqitur si i vetmi njeri i aftë për ta futur Shqipërinë në shekullin XXI.
Por sot, në protesta, ai paraqitet i maskuar si një gangster, i gatshëm të shesë pasuritë më të çmuara natyrore dhe kulturore të vendit.
Për Gjeneratën Z shqiptare, e cila po mbush rrugët e kryeqytetit me zërin e saj, ish-basketbollisti profesionist është mishërimi i një sistemi politik të kalbur nga klientelizmi dhe interesat mafioze.
Një sistem që i shtyn të rinjtë të largohen nga vendi: 160.000 persona mendohet se janë larguar nga Shqipëria midis viteve 2021 dhe 2026, ndërsa sot Shqipëria do të kishte vetëm 2,3 milionë banorë (krahasuar me pak më shumë se 3 milionë sipas regjistrimit të vitit 2001).
“Artisti që luan rolin e kryeministrit”
Përballë përmasave të protestës, njeriu më i fuqishëm i Tiranës denoncon një “luftë hibride”, që sipas tij po zhvillohet nga interesa të huaja, herë greke, herë iraniane, e herë kosovare (ndonëse Kosova është e banuar rreth 92% nga shqiptarë).
Ai vë gjithashtu në dyshim integritetin e gazetarëve të huaj dhe sulmon në rrjetet sociale disa figura të lëvizjes protestuese.
Në një intervistë për Financial Times, më 23 qershor, ai u tha protestuesve thjesht: “Shkoni e q*ni”.
Më pas shtoi: “Nuk është detyra ime të provoj se nuk jam padrinoja; është detyra e tyre të provojnë se jam.”
Ky poliglot, i cili kultivon imazhin e tij ekscentrik gjatë samiteve ndërkombëtare, ka treguar zakonisht shumë më tepër finesë në komunikimin e tij.
Vitet e fundit, nga Emmanuel Macron, te Giorgia Meloni, e deri te Ursula von der Leyen, të gjithë kanë përshëndetur “të dashurin Edi”, i cili e ka rreshtuar Shqipërinë me qëndrimet gjeopolitike të Bashkimit Evropian, ndërsa anëtarësimi në BE është përmendur herë pas here si i mundshëm në vitin 2030.
I rizgjedhur vitin e kaluar për një mandat të katërt, ai tani e sheh pushtetin e tij të lëkundet.
Ndërsa në vend shtohen rrokaqiejt dhe hotelet luksoze, në një vend ku paga minimale mezi kalon 500 euro, SPAK-u, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit – e krijuar në vitin 2019 nën presionin e Brukselit dhe Uashingtonit – po hap gjithnjë e më shumë hetime mbi këto projekte të pasurive të paluajtshme, të dyshuara se lidhen me pastrimin e parave të trafikut të kokainës.
Disa figura të rëndësishme të Partisë Socialiste janë vënë nën hetim.
Pikërisht këto lidhje denoncojnë protestuesit kur brohorasin: “Qeveri e krimit!”
Por Edi Rama, të paktën për momentin, i hedh poshtë këto akuza me një lëvizje të dorës.
Për më shumë se një dekadë, “artisti që luan rolin e kryeministrit” ka promovuar imazhin e një Shqipërie progresiste dhe moderne, të hapur ndaj investitorëve dhe në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Sot, rrëfimi i ndërtuar nga Edi Rama po përplaset me “Revolucionin e Flamingove Rozë” dhe me një rini që kërkon me ngulm drejtësi, demokraci dhe ndryshim të thellë politik.
Nga Louis Seiller, LE SOIR