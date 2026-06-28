Protesta e 29-të kundër Ramës, thirrje për pjesëmarrje në tubimin mbarëkombëtar të 4 korrikut

Sot u zhvillua protesta e 29-të kundër kryeministrit Edi Rama.

Edhe gjatë këtij tubimi janë dëgjuar thirrjet “Rama jepe dorëheqjen”. Një nga protestuesit, në fjalën e tij, u bëri apel pjesëmarrësve të qëndrojnë të bashkuar dhe theksoi se më 4 korrik do të mbahet një protestë mbarëkombëtare. Ai shtoi gjithashtu se në protestën e nesërme do të marrin pjesë 5 europarlamentarë.

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“4 korriku, ditë e shtunë protestë mbarëkombëtare. Data 4 korrik është edhe dita e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, aleatit tonë më të madh. Ne i përgjigjemi Ramës, “Rama jepe dorëheqjen”. Nesër këtu do jenë 5 europarlamentarë që do flasin”, tha ai.


Shtuar 28.06.2026 21:59

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