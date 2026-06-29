Pronari i Zanusit që mbajti peng një kliente në Tiranë, kush është Sefedini?

Sefedin Ahmetaj është një 63-vjeçar, i cili u arrestua nga Policia e Tiranës së bashku me avokaten e tij, Edjola Harunaj, për shkak se mbajtën peng dhe dhunuan një kliente në dyqanin e tyre të elektroshtëpiakeve “Zanusi” (Zanussi Professional Tirana), në zonën e Ish-Doganës.
Konflikti fillestar nisi pasi klientja bleu një frigorifer banak dhe u kthye në dyqan për t’ua kthyer atë dhe për të kërkuar rimbursimin e shumës, pasi pajisja rezultoi se frigoriferi se nuk funksiononte.
Sipas burimeve zyrtare të policisë, kjo kërkesë nuk është pranuar nga pronarët dhe klientja u mbajt kundër vullnetit të saj në ambientet e biznesit për më shumë se dy orë dhe u dhunua fizikisht nga Sefedin Ahmetaj dhe 41-vjeçarja Edjola Harunaj, pasi kërkoi kthimin e parave.
Kur shërbimet e Komisariatit Nr. 6 ndërhynë për të zgjidhur konfliktin dhe për të nxjerrë gruan, Ahmetaj dhe Harunaj kundërshtuan dhe goditën efektivët e policisë.
Njoftimi zyrtar thotë gjithashtu se Edjola Harunaj akuzohet edhe për dëmtim të lehtë të një efektivi policie gjatë shoqërimit, ndërsa hetimet vazhdojnë për sqarimin e plotë të ngjarjes. /albeu.com.
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