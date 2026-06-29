Pronari i Zanusit që mbajti peng një kliente në Tiranë, kush është Sefedini?

Sefedin Ahmetaj është një 63-vjeçar, i cili u arrestua nga Policia e Tiranës së bashku me avokaten e tij, Edjola Harunaj, për shkak se mbajtën peng dhe dhunuan një kliente në dyqanin e tyre të elektroshtëpiakeve “Zanusi” (Zanussi Professional Tirana), në zonën e Ish-Doganës.

Konflikti fillestar nisi pasi klientja bleu një frigorifer banak dhe u kthye në dyqan për t’ua kthyer atë dhe për të kërkuar rimbursimin e shumës, pasi pajisja rezultoi se frigoriferi se nuk funksiononte.
Sipas burimeve zyrtare të policisë, kjo kërkesë nuk është pranuar nga pronarët dhe klientja u mbajt kundër vullnetit të saj në ambientet e biznesit për më shumë se dy orë dhe u dhunua fizikisht nga Sefedin Ahmetaj dhe 41-vjeçarja Edjola Harunaj, pasi kërkoi kthimin e parave.
Kur shërbimet e Komisariatit Nr. 6 ndërhynë për të zgjidhur konfliktin dhe për të nxjerrë gruan, Ahmetaj dhe Harunaj kundërshtuan dhe goditën efektivët e policisë.

Të lidhura

None found

Njoftimi zyrtar thotë gjithashtu se Edjola Harunaj akuzohet edhe për dëmtim të lehtë të një efektivi policie gjatë shoqërimit, ndërsa hetimet vazhdojnë për sqarimin e plotë të ngjarjes. /albeu.com.


Shtuar 29.06.2026 03:49

Zbuloni parashikimin e horoskopit për ditën e sotme, 30 Qershor 2026

Zbuloni parashikimin e horoskopit për ditën e sotme, 30 Qershor 2026
Madonna: Isha ‘paksa xheloze’ ndaj këtij ylli të pop-it, ja arsyeja e papritur

Madonna: Isha ‘paksa xheloze’ ndaj këtij ylli të pop-it, ja arsyeja e papritur
Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht
Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve

Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve
Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria

Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria
Eurodeputetja Christina Guarda nga protesta para Kryeministrisë: Drejt BE-së shkohet me dinjitet, jo me përulje

Eurodeputetja Christina Guarda nga protesta para Kryeministrisë: Drejt BE-së shkohet me dinjitet, jo me përulje
IKMT vendos gjobë dhe ndalon aktivitetin për ndërhyrje të jashtëligjshme në shtratin e Lumit të Valbonës

IKMT vendos gjobë dhe ndalon aktivitetin për ndërhyrje të jashtëligjshme në shtratin e Lumit të Valbonës
Eurodeputetja Jutta Paulus nga protesta: Rama më kërkoi me email të mos mbështesja një amendament, zëri juaj do të dëgjohet në Bruksel

Eurodeputetja Jutta Paulus nga protesta: Rama më kërkoi me email të mos mbështesja një amendament, zëri juaj do të dëgjohet në Bruksel
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio