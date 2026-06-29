Plagosi me armë 35-vjeçarin në Pogradec, arrestohet autori i dyshuar, Nikolla Agolli

Nikolla Agolli, i identifikuar si autori i dyshuar i plagosjes se një 35-vjeçari në Pogradec është arrestuar nga policia në Prrenjas.
Arrestimi i tij u realizua falë koordinimit me drejtorinë e policisë Elbasan.
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Sipas uniformave blu, ngjarja ndodhi rreth orës 13:15 në lagjen nr. 3 të Pogradecit. Dyshohet se, pas një konflikti, Nikolla Agolli ka qëlluar me armë zjarri ndaj Brian Syzos, rreth 35 vjeç.
I plagosuri u transportua në spitalin e Pogradecit, ku po merr ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Burime bëjnë me dije se Nikolla Agolli ishte plagosur në janar të vitit 2025 në një berberhane në lagjen nr. 1 të Pogradecit nga Sindi Syzo, vëllai i Brian Syzos, çka ngre dyshime se ngjarja e sotme mund të lidhet me konfliktin e mëparshëm mes tyre.