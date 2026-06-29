Përplasje në rrugën Fier-Levan pranë Qafës së Koshovicës, lëndohen dy shoferë

Një aksident rrugor është regjistruar pak minuta më parë në aksin Fier-Levan, në afërsi të Qafës së Koshovicës.
Në përplasje janë përfshirë dy mjete, ndërsa nga goditja e fortë kanë mbetur të plagosur të dy drejtuesit e automjeteve. Ata janë dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Fierit, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.
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Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e aksidentit kanë mbërritur efektivët e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për të sqaruar shkaqet e përplasjes dhe për të rikthyer normalitetin në qarkullim.
Ky segment rrugor konsiderohet një pikë problematike për aksidentet, sidomos gjatë sezonit veror, kur numri i automjeteve që lëvizin në të është më i madh.