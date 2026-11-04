Përplasje mes dy automjeteve në aksin e vjetër Fier-Vlorë, plagoset një këmbësor

Dy automjete u përplasën pak minuta më parë në aksin e vjetër Fier-Vlorë. Gjatë aksidentit u plagos edhe një këmbësor.
Të dhënat paraprake tregojnë se, pas përplasjes, njëri prej drejtuesve humbi kontrollin e mjetit dhe goditi këmbësorin që ndodhej pranë rrugës.
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I plagosuri u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Deri tani nuk janë dhënë hollësi për gjendjen e tij shëndetësore.
Shërbimet e Policisë Rrugore mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe nisën veprimet procedurale për sqarimin e rrethanave. Grupi hetimor po përcakton shkaqet e përplasjes dhe mënyrën si ndodhi aksidenti.