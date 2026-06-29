Përfshihet nga flakët një apartament në Vlorë

Një apartament në katin e dytë të një pallati në lagjen “Isa Boletini” në Vlorë është përfshirë nga flakët rreth orës 14:30 të ditës së sotme.

Sipas të dhënave paraprake, zjarri ka nisur fillimisht në ballkonin e banesës dhe më pas është përhapur në drejtim të kuzhinës, duke shkaktuar panik te banorët e pallatit.

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Fatmirësisht, nga ngjarja raportohet vetëm për dëme materiale dhe nuk ka persona të lënduar. Paraprakisht dyshohet se shkak i zjarrit mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike.


Shtuar 29.06.2026 16:48

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