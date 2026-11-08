PD dhe PS rikthehen në diskutimet për reformën zgjedhore, por pa marrëveshje për agjendën

PD dhe PS rikthehen në diskutimet për reformën zgjedhore, por pa marrëveshje për agjendën

Pas një ndërprerjeje prej disa muajsh, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore do të mblidhet të hënën. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike pritet të përballen sërish në tryezën e diskutimeve, ndërsa palët ende nuk kanë rënë dakord për agjendën e punës. Mbledhja zhvillohet në një kohë kur kryeqyteti është përfshirë nga protesta me molotovë dhe zjarr gjatë fundjavës, të cilat pritet të vijojnë.

Sipas burimeve nga selia blu, rendi i ditës është përcaktuar nga socialistët. Ata synojnë plotësimin e kuadrit ligjor për zgjedhjet vendore pas miratimit të ndarjes së re territoriale, që e organizon vendin në 46 bashki.

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Komisioni ka parashikuar të trajtojë të hënën detyrimet që burojnë nga legjislacioni për vetëqeverisjen vendore në kuadër të reformës zgjedhore. Po ashtu, do të vijojë shqyrtimi i detyrave të lëna për projektligjin “Për financimin e partive politike” dhe i çështjeve të tjera të pazgjidhura të reformës.

Oerd Bylykbashi, bashkëkryetar i komisionit, ka kërkuar që diskutimet të fokusohen te rekomandimet e OSBE/ODIHR. Sipas tij, reforma duhet të sigurojë ndarjen e shtetit nga partia në pushtet.

Për sistemin e ardhshëm zgjedhor, PD-ja kërkon lista plotësisht të hapura, përfshirë edhe zgjedhjet për këshillat bashkiakë. PS-ja është shprehur e gatshme të diskutojë për sistemin, por kërkon që ndryshimet kushtetuese të përfshijnë edhe uljen e numrit të deputetëve nga 140 në 101.

Komisioni drejtohet bashkërisht nga Oerd Bylykbashi i PD-së dhe Damian Gjiknuri i PS-së. Mandati i tij përfundon në fund të muajit nëntor.


Shtuar 8.11.2026 18:39

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