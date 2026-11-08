PD dhe PS rikthehen në diskutimet për reformën zgjedhore, por pa marrëveshje për agjendën

Pas një ndërprerjeje prej disa muajsh, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore do të mblidhet të hënën. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike pritet të përballen sërish në tryezën e diskutimeve, ndërsa palët ende nuk kanë rënë dakord për agjendën e punës. Mbledhja zhvillohet në një kohë kur kryeqyteti është përfshirë nga protesta me molotovë dhe zjarr gjatë fundjavës, të cilat pritet të vijojnë.
Sipas burimeve nga selia blu, rendi i ditës është përcaktuar nga socialistët. Ata synojnë plotësimin e kuadrit ligjor për zgjedhjet vendore pas miratimit të ndarjes së re territoriale, që e organizon vendin në 46 bashki.
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Komisioni ka parashikuar të trajtojë të hënën detyrimet që burojnë nga legjislacioni për vetëqeverisjen vendore në kuadër të reformës zgjedhore. Po ashtu, do të vijojë shqyrtimi i detyrave të lëna për projektligjin “Për financimin e partive politike” dhe i çështjeve të tjera të pazgjidhura të reformës.
Oerd Bylykbashi, bashkëkryetar i komisionit, ka kërkuar që diskutimet të fokusohen te rekomandimet e OSBE/ODIHR. Sipas tij, reforma duhet të sigurojë ndarjen e shtetit nga partia në pushtet.
Për sistemin e ardhshëm zgjedhor, PD-ja kërkon lista plotësisht të hapura, përfshirë edhe zgjedhjet për këshillat bashkiakë. PS-ja është shprehur e gatshme të diskutojë për sistemin, por kërkon që ndryshimet kushtetuese të përfshijnë edhe uljen e numrit të deputetëve nga 140 në 101.
Komisioni drejtohet bashkërisht nga Oerd Bylykbashi i PD-së dhe Damian Gjiknuri i PS-së. Mandati i tij përfundon në fund të muajit nëntor.