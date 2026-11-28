PSG triumfoi 2-0 ndaj Lorientit në përballjen e javës së 12-të të Ligue 1, duke marrë tri pikë të vlefshme në garën për kreun e renditjes.
Skuadra kampione e Francës kaloi në avantazh në minutën e 32-të. Senny Mayulu mori një pasim nga Dro Fernandez dhe, me një goditje të saktë brenda zonës, e dërgoi topin në këndin e sipërm të portës.
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Vendasit mund ta kishin dyfishuar rezultatin para pushimit, por tentativa e Mayulus në minutën e 41-të u përplas me shtyllën e djathtë.
Edhe pas rikthimit nga dhomat e zhveshjes, PSG mbeti skuadra më kërkuese. Ousmane Dembele provoi disa herë të gjente rrugën e rrjetës, por në një rast u ndal nga Yvon Mvogo, ndërsa goditja e tij në minutën e 61-të nuk pati sukses.
Presioni i francezëve u shpërblye në minutën e 67-të. Dembele shënoi golin e dytë pas asistimit të Mika Godts, duke goditur nga skaji i zonës dhe duke e vendosur topin në këndin e majtë.
Lorienti iu afrua golit në minutën e 83-të, kur Noah Mbamba goditi portën, por Matvey Safonov reagoi në mënyrë të shkëlqyer dhe e devijoi topin në traversë.
Rezultati nuk ndryshoi deri në vërshëllimën e fundit dhe PSG siguroi fitoren 2-0.