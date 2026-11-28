Atletico Madridi doli me tri pikë nga transferta ndaj Elches, të cilën e mposhti 2-3 në përballjen e vlefshme për javën e 14-të të La Ligës.
Skuadra e drejtuar nga Diego Simeone e zhbllokoi sfidën që në minutën e pestë. Alejandro Grimaldo u tregua i saktë nga pika e bardhë, ndërsa vetëm dy minuta më pas Lee Kang-in shënoi golin e dytë për madrilenët.
Të lidhura
None found
Vendasit ngushtuan diferencën në minutën e 26-të përmes Martim Netos, por Atletico reagoi para pushimit. Në minutën e 41-të, Julian Alvarez realizoi për 1-3 pas një asistimi të Alex Baenas.
Elche e nisi pjesën e dytë me gol, pasi Buba Sangare shënoi në minutën e 48-të dhe e çoi rezultatin në 2-3. Pavarësisht presionit të vendasve, Atletico e mbajti avantazhin deri në vërshëllimën e fundit.
Pas kësaj fitoreje, Atletico vazhdon të jetë në garë për titullin me 34 pikë, dy më pak se Barcelona dhe një më shumë se Real Madridi.
Në javën e ardhshme, Atletico do të përballet me Barcelonën në derbin e madh Barcelona-Atl.Madrid, ndërsa Elche do të luajë në transfertë ndaj Osasunës.