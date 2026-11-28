Interi triumfoi me shifrat 4-0 ndaj Genoas në përballjen e javës së 13-të të Serie A, duke marrë një sukses të rëndësishëm në garën për kreun e renditjes.
Të besuarit e Cristian Chivut e nisën sfidën me ritëm të lartë dhe iu afruan disa herë golit. Carlos Augusto nuk pati fat në minutën e 13-të, pasi tentativa e tij u përplas me shtyllën. Nga ana tjetër, Genoa provoi të rrezikonte në dy raste me Milutin Osmajicin, por Ivan Provedel ishte në lartësinë e duhur për të ndërhyrë.
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Presioni i Interit u shpërblye në minutën e 29-të. Lautaro Martinez mori një pasim të saktë brenda zonës dhe, me një goditje të kontrolluar, kaloi ekipin e tij në avantazh.
Avantazhi u dyfishua pas 11 minutash. Marcus Thuram reagoi i pari ndaj topit të mbetur në zonën e rreptësisë dhe mposhti portierin Justin Bijlow, duke çuar shifrat në 2-0.
Në minutën e 44-t, Federico Dimarco shfrytëzoi asistimin e Lautaro Martinezit dhe goditi menjëherë për të realizuar golin e tretë të Interit. Vendasit menduan se kishin shënuar edhe një herë tjetër, por goli u anulua nga VAR-i për pozicion jashtë loje.
Megjithatë, Interi pati mundësinë të shënonte sërish para mbylljes së pjesës së parë. Pas një ndërhyrjeje të Sebastian Otoas, gjyqtari akordoi penallti dhe Petar Sucic u tregua i saktë nga pika e bardhë në minutën e 45+3-të, duke vendosur rezultatin 3-0.
Skuadra zikaltër vijoi të kontrollonte lojën edhe në fraksionin e dytë. Thuram shënoi për herë të dytë në minutën e 54-t, duke përfituar nga një top i rikthyer në zonë dhe duke vulosur golin e katërt të Interit.
Genoa nuk gjeti mundësinë për të reaguar deri në fund, ndërsa Interi ruajti avantazhin pa vështirësi dhe e mbylli ndeshjen me një fitore të thellë.