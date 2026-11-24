Presidentja e Kosovës dhe komandantja supreme e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, do të zhvillojë sot një vizitë në FSK.
Takimi është planifikuar të nisë në orën 10:00 dhe do të mbahet në objektin e Ministrisë së Mbrojtjes.
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Si komandante supreme, presidentja ushtron kompetencat e saj kushtetuese në raport me Forcën e Sigurisë së Kosovës. Vizitat në institucionet e sigurisë janë pjesë e komunikimit me strukturat që kanë përgjegjësi për mbrojtjen e vendit.
Deri në këto momente nuk janë publikuar detaje të tjera për programin e vizitës, takimet që mund të zhvillohen apo çështjet që pritet të trajtohen gjatë qëndrimit në Ministrinë e Mbrojtjes.
Informacione më të hollësishme për përmbajtjen e vizitës dhe mesazhet e mundshme të presidentes pritet të bëhen të ditura pas përfundimit të saj.