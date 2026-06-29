KLP nis të martën procedurën për zgjedhjen e Prokurorit të ri të Përgjithshëm

Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të çelë të martën garën për përzgjedhjen e kandidatëve për postin e Prokurorit të Përgjithshëm.
Sipas njoftimit për mediat, aplikimet e kandidatëve duhet të dorëzohen pranë KLP.
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Në dhjetor 2026 përfundon mandati i kryeprokurorit Olsian Çela.
Në njoftimin e KLP thuhet: “Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes plenare datë 18.06.2026; 2. Diskutimi/miratimi i Projektvendimit: ‘Për shpalljen e fillimit të procedurës për përzgjedhjen e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm, përmes thirrjes publike për aplikim’”.