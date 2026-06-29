KLP nis të martën procedurën për zgjedhjen e Prokurorit të ri të Përgjithshëm

Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të çelë të martën garën për përzgjedhjen e kandidatëve për postin e Prokurorit të Përgjithshëm.

Sipas njoftimit për mediat, aplikimet e kandidatëve duhet të dorëzohen pranë KLP.

Të lidhura

None found

Në dhjetor 2026 përfundon mandati i kryeprokurorit Olsian Çela.

Në njoftimin e KLP thuhet: “Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes plenare datë 18.06.2026; 2. Diskutimi/miratimi i Projektvendimit: ‘Për shpalljen e fillimit të procedurës për përzgjedhjen e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm, përmes thirrjes publike për aplikim’”.


Shtuar 29.06.2026 14:19

Tags: ,
Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht
Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër

Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër
Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve

Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve
Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00
Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore

Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria

Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetGrandpashabetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio