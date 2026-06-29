Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj bëhet baba për herë të dytë! SPAK i jep leje të shohë fëmijën e porsalindur

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili ndodhet në paraburgim, është bërë baba për herë të dytë. Bëhet e ditur se bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, ka sjellë sot në jetë djalin e tyre të dytë.

Ndërkohë, SPAK i ka dhënë leje Veliajt, që të takojë fëmijën e porsalindur në maternitet.

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Erion Veliaj, ndodhet në paraburgim që prej shkurtit 2025. Kryebashkiaku i Tiranës, është dërguar për gjykim nga SPAK me një sërë akuzash penale, duke përfshirë shpërdorim detyre, korrupsion pasiv në disa raste, pastrim parash dhe fshehje pasurie.

Dosja hetimore përfshin gjithashtu bashkëshorten e tij dhe një sërë biznesmenësh e subjektesh të tjera.

Kujtojmë që çifti janë edhe prindër të një djali tjetër, i cili ka ardhur në jetë në vitin 2018.


Shtuar 29.06.2026 12:56

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