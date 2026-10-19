Krim i rëndë në Kamëz/ Ekzekutohen me a*më zjarri dy persona, arrestohet autori!

Këtë të hënë, 19 tetor 2026, një vrasje e dyfishtë ka tronditur sot zonën e Kamzës, ku sipas informacioneve policore, raportohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të një konflikti në zonën e Bathorës, ndërsa raportohet se autori është arrestuar.
Sakaq, mësohet se autori i cili eshte arrestuar eshte Ngushellim Manzi, i cili ndodhet ne gjendje te renduar psikologjike dhe nuk ka dhene asnje sqarim.
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Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.