Seanca e radhës e Kuvendit mbahet të enjten: pikat që pritet të shqyrtohen

Seanca e radhës e Kuvendit mbahet të enjten: pikat që pritet të shqyrtohen

Kuvendi i Kosovës do të zhvillojë seancën e radhës më 22 tetor.

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Vendimi u mor sot nga Kryesia e Kuvendit. Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu njoftoi gjithashtu se cilat çështje janë paraparë për rendin e ditës.

Haxhiu bëri të ditur se seanca do të nisë të enjten në orën 10:00. Krahas deklarimeve jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare drejtuar kabinetit qeveritar, deputetët do të shqyrtojnë formimin e komisionit për përzgjedhjen e kandidatëve për Bordin e RTK-së.

Ajo tha se projektligjet e miratuara në lexim të parë mund të përfshihen po ashtu në seancë, nëse komisionet parlamentare e përfundojnë punën për to dhe miratohet kërkesa për shmangie nga Rregullorja.


Shtuar 19.10.2026 13:09

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