Korreshi thumbon Bashkinë e Lushnjës: Qyteti po përballet me mushkonja dhe erë të rëndë nga kanali i ndotur

Saimir Korreshi, deputet i Partisë Demokratike në qarkun e Lushnjës, ka ngritur shqetësimin për situatën e krijuar në qytet, që sipas tij lidhet me ndotjen e kanalit vaditës.
Në një reagim publik, ai theksoi se kanali që përshkon Lushnjën është bllokuar nga bidonat plastikë dhe mbeturinat, duke sjellë ndotje, erë të rëndë dhe rrezik për shëndetin e banorëve.
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“Kur bidonat plastikë dhe mbeturinat pushtojnë dhe bllokojnë kanalin vaditës që kalon përmes Lushnjës, për banorët mund të ketë vetëm erë kërme, mushkonja dhe burim infeksioni”, u shpreh deputeti demokrat.
Korreshi i kërkoi Qeverisë dhe Bashkisë së Lushnjës të ndërhyjnë për pastrimin e kanalit dhe për të përmirësuar kushtet për qytetarët.
“I bëj thirrje Qeverisë dhe Bashkisë: ua ktheni në shërbime taksat qytetarëve! Gjithmonë, nëse s’ju prishim plazhin për ditë të dielë”, deklaroi Korreshi.