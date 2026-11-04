Shoqërohen Edison Lika dhe Dritan Goxhaj në protestën para Kryeministrisë, qytetarët përpiqen të ndalojnë furgonin e policisë

Shoqërohen Edison Lika dhe Dritan Goxhaj në protestën para Kryeministrisë, qytetarët përpiqen të ndalojnë furgonin e policisë

Policia ka shoqëruar Edison Likën dhe Dritan Goxhajn gjatë protestës së zhvilluar mbrëmjen e kësaj të mërkure përpara Kryeministrisë, në një situatë të shoqëruar me tensione.

Sipas të dhënave paraprake, dy protestuesit u përplasën me efektivët pasi refuzuan të merrnin fletën e gjobës që ishte vendosur ndaj tyre. Ata pretendojnë se policia ishte njoftuar për protestën.

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Qytetarë të tjerë dolën përpara furgonit të policisë në përpjekje për të penguar marrjen e Likës dhe Goxhajt.

Më herët gjatë ditës, studentët marshuan nga Universiteti Politeknik drejt Fakultetit Ekonomik e më pas te Ministria e Arsimit. Pas disa orësh protestë atje, ata u zhvendosën përpara Kryeministrisë.

Tubimi vazhdon në kryeqytet, ndërsa shoqërimi i dy protestuesve ka sjellë një tjetër moment tensioni mes pjesëmarrësve dhe policisë.


Shtuar 4.11.2026 18:28

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