Gjykata mban në qeli të dyshuarin për vrasjen e vëllait në Kavajë

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës ka vendosur masën “arrest në burg” për personin e dyshuar si autor të ngjarjes së rëndë të ndodhur në Kavajë më 25 qershor 2026, ku një konflikt mes dy vëllezërve përfundoi me humbjen e jetës së njërit prej tyre, i cili u godit me thikë.

Në vendimin e saj, gjykata ka çmuar si të ligjshëm arrestimin në flagrancë të shtetasit me inicialet M.Rr.

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Sipas përcaktimeve në vendim, ndaj M.Rr. rëndojnë dyshimet për veprat penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.

Po ashtu, palët mund ta kundërshtojnë këtë vendim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm brenda afatit ligjor prej pesë ditësh.

https://euronews.al/vrau-me-thike-vellain-pas-konfliktit-te-momentit-arrestohet-76-vjecari-ne-kavaje/embed/#?secret=92m6FIDxaK#?secret=zoJLlJieky


Shtuar 29.06.2026 12:48

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