Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka dalë me një qëndrim të ri lidhur me mospranimin e operacionit që i ishte caktuar në spitalin Memorial të Fierit.
Ai thotë se asnjëherë nuk ka kërkuar dhe nuk ka rënë dakord të kryejë ndërhyrjen kirurgjikale në një strukturë shëndetësore të zgjedhur nga kryeministri Edi Rama, të cilin e akuzon se ka marrë vendimin për ta transferuar në Fier.
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“Si mund t’i besoj të njëjtit njeri që më ka internuar politikisht edhe për një operacion nën anestezi të përgjithshme, kur në rrezik është vetë jeta ime”?- pyet ai retorikisht.
Sipas tij, që prej mëngjesit të së premtes i është drejtuar Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), duke kërkuar leje që vlerësimi mjekësor të kryhet nga një mjek i përzgjedhur prej tij dhe operacioni të bëhet në një spital të caktuar nga familja e tij.
Veliaj sqaron se nuk ka ndërmend të refuzojë trajtimin apo ndërhyrjen kirurgjikale, të cilën e ka kërkuar prej kohësh, por nuk pajtohet me vendndodhjen ku i është kërkuar të operohet.
“Nuk po kundërshtoj mjekimin apo ndërhyrjen e mundshme, të cilën e kam kërkuar prej muajsh. Ajo që refuzoj është që personi që më internoi të vendosë edhe për jetën time”! – thekson ai.
Në reagimin e tij të plotë, Veliaj shprehet se makina mediatike e Kryeministrit është hedhur edhe mbi shëndetin e tij, duke lënë të nënkuptohet se çështjet e vendit kanë kaluar në plan të dytë.
Ai e quan të vërtetën të thjeshtë: nuk e ka kërkuar dhe e ka refuzuar operacionin në një spital të imponuar nga ai që e internoi në Fier, pra kryeministri.
Pas asaj që ai e quan internim politik, nuk i beson dot të njëjtit njeri për një operacion ku në lojë është jeta e tij. Ai përsërit se i është drejtuar GJKKO-së për të siguruar vlerësimin nga mjeku i tij dhe operimin në spitalin që zgjedh familja, duke shtuar se nuk refuzon trajtimin, por refuzon që ai që e internoi të vendosë edhe mbi jetën e tij.