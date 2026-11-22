Skuadrat e Ballkanit dhe Gjilanit kanë bërë publike formacionet zyrtare për ndeshjen e sotme në Suharekë, e cila fillon në orën 13:00 dhe vlen për kampionatin e Kosovës.
Kjo konsiderohet si sfida më e rëndësishme e javës, pasi të dyja ekipet synojnë të qëndrojnë në luftë për pozitat e para të renditjes.
Të lidhura
None found
Skuadra suharekase, e cila ka fituar tri herë titullin kampion në Kosovë, po kalon një moment pa trajner kryesor pas ndarjes me Sami Sermaxhajn. Aktualisht, Ballkani ndodhet në pozitën e pestë me 19 pikë të grumbulluara.
Nga ana tjetër, Gjilani ka shënuar përmirësim të dukshëm nën udhëheqjen e Zekirja Ramadanit. Ekipi kuqebardhë ka regjistruar pesë ndeshje radhazi pa humbje dhe mban vendin e katërt me 22 pikë.
Ndeshja e parë mes këtyre dy skuadrave në këtë sezon, e luajtur në muajin shtator, ishte fituar nga Gjilani me rezultatin minimal 1-0.
Formacionet zyrtare të të dyja skuadrave janë si më poshtë.
Ballkani do të luajë me: Selmani, Jashanica, Batarelo, Dosso, Giovani, Diene, Domgjoni, Sabanadnoviq, Hamidi, Berisha dhe Topalli.
Ndërsa Gjilani ka zgjedhur këta lojtarë: Coric, Thaqi, Ibrahimi, Jashari, Potoku, Limani, Boshnjaku, Rrahmani, Bllaca, Zekaj dhe Tolaj.