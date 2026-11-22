Më 23 nëntor, Belgjika rrezikon të mbetet e bllokuar në sektorin e transportit ajror dhe atë publik, pasi tri konfederatat kryesore sindikale të vendit kanë shpallur një protestë mbarëkombëtare.
Edhe kontrollorët e trafikut ajror do t’i bashkohen grevës, çka pritet të çojë në anulimin e shumicës së fluturimeve në aeroportet belge. Njëkohësisht, priten kufizime të konsiderueshme në linjat e autobusëve, tramvajeve dhe metrosë.
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Skeyes, kompania që mbulon kontrollin e hapësirës ajrore, ka bërë të ditur se nga ora 07:00 deri në 21:00 nuk mund të sigurojë shërbim normal. Rrjedhimisht, aeroporti i Brukselit ka paralajmëruar se pjesa dërrmuese e fluturimeve, si nisjet ashtu edhe mbërritjet, do të anulohen.
Edhe aeroporti i Charleroi-t ka njoftuar ndërprerje të aktivitetit. Të përjashtuara nga këto masa do të jenë vetëm fluturimet emergjente dhe ato që lidhen me sigurinë. Vetëm në aeroportin e Brukselit për këtë datë ishin parashikuar rreth 59 mijë e 500 udhëtarë dhe 429 fluturime, prej të cilave 213 nisje dhe 216 mbërritje.
Pasagjerëve u rekomandohet të komunikojnë me linjat ajrore përkatëse për t’u informuar nëse udhëtimi i tyre do të anulohet dhe për të parë alternativat e mundshme të ndryshimit të datës.
Protesta është thirrur nga sindikatat ACV, ABVV dhe Synova, të cilat kundërshtojnë politikat shtrënguese dhe reformat ekonomiko-sociale të ekzekutivit federal të drejtuar nga kryeministri Bart De Wever.
Sipas organizatorëve, kjo shënon protestën e 11-të kombëtare që nga marrja e detyrës nga qeveria aktuale, duke reflektuar një përshkallëzim të mëtejshëm të pakënaqësive ndaj politikave të saj.