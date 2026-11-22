Lulzim Zhegrova, prindi i futbollistit të përfaqësueses së Kosovës, Edon Zhegrova, ka ndarë me ndjekësit një imazh nga takimi i fundit kundër Izraelit, duke shfaqur hapur krenarinë për mënyrën se si i biri u soll gjatë ekzekutimit të himnit kundërshtar.
Në foton e postuar në platformat sociale, Edon Zhegrova dallohet me kokën ngritur lart ndërsa luhej himni i Izraelit, në kontrast me disa shokë skuadre që kishin ulur kokën.
Të lidhura
None found
Nën këtë fotografi, Lulzim Zhegrova ka shkruar fjalët: “Kokën lart çdoherë”, duke i dërguar kështu një mesazh të qartë djalit të tij.
Ky reagim i babait të futbollistit ka marrë vëmendje të konsiderueshme në rrjetet sociale, për shkak të kontekstit të ndeshjes kundër Izraelit dhe mesazhit që përcolli.