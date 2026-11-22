Këtë të diel, kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka refuzuar të paraqitetnë spitalin Memorial të Fierit për t’iu nënshtruar analizave mjekësore, në kuadër të përgatitjeve për ndërhyrjen kirurgjikale në këmbë, e cila është parashikuar për t’u zhvilluar më 23 Nëntor.
Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, Veliaj duhej të kryejë kontrollet dhe analizat paraprake përpara operacionit të parashikuar për të hënën.
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Por, ai ka refuzuar të shkojë në spital, duke deklaruar se i është drejtuar Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) për të marrë një vendim lidhur me ndërhyrjen.
“Unë jam drejtuar GJKKO-së për të vendosur ajo mbi ndërhyrjen time kirurgjikale. Refuzoi të shkoj në spitalin Memorial Fier”, ka thënë ai.
Kryebashkiaku i Tiranës, ka kundërshtuar transferimin e tij nga paraburgimi i Durrësit në Fier, duke e cilësuar vendimin si politik dhe ka akuzuar kryeministrin Edi Rama që e ka kërcënuar nëpërmjet ministrit të Drejtësisë Toni Gogu se duhet të heqë dorë nga bashkia e Tiranës dhe të pranojë përfshirjen në protesta.
Avokati i tij, Plarent Ndreca, tha dy ditë më parë se i janë drejtuar Gjykatës së Posaçme Antikorrupsion për të vendosur në lidhje me operacionin e Veliajt, duke akuzuar se Drejtoria e Burgjeve po kalon në veprime kriminale pasi nuk po miratonte spitalin dhe mjekun ku kërkon kryebashkiaku që të bëjë ndërhyrjen në këmbë.