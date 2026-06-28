Dua Lipa uron nënën për ditëlindje: Mbretëresha e shtëpisë dhe e zemrave tona

Dua Lipa ka zgjedhur ta shënojë ditëlindjen e nënës së saj, Anesa Lipa, me një urim në Instagram, duke ndarë me ndjekësit një sërë fotografish të përbashkëta nga momente të ndryshme familjare.

Artistja shqiptare me famë botërore e shoqëroi postimin me një mesazh plot dashuri dhe mirënjohje, ku vlerësoi rolin e nënës së saj në jetën dhe familjen e tyre.

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“Gëzuar ditëlindjen mamit tim! Jemi shumë me fat që të kemi. Çdo gjë e bukur që kemi vjen nga dashuria, durimi dhe forca jote. Mbretëresha e shtëpisë dhe e zemrave tona! Të dua shumë”, ka shkruar ajo.

Fotografitë e publikuara përmbledhin kujtime të ndryshme ndër vite, nga çaste familjare e deri te paraqitje publike, duke dëshmuar lidhjen e ngushtë që Dua ndan me të ëmën.

Anesa ka qenë gjithmonë një nga mbështetëset më të mëdha të këngëtares, duke e shoqëruar në shumë momente të rëndësishme të karrierës së saj dhe duke luajtur një rol të rëndësishëm në rrugëtimin e saj drejt suksesit.

Nuk është hera e parë që Dua shpreh publikisht dashurinë dhe respektin për familjen e saj.

Ajo shpesh publikon momente me prindërit dhe motrën e vëllanë, duke treguar se familja mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme në jetën e saj.


Shtuar 28.06.2026 23:38

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