Digjet një apartament në Vlorë, flakët përfshijnë banesën në lagjen “Isa Boletini”

Rreth orës 14:30 të ditës së sotme, një apartament në katin e dytë të një pallati në lagjen “Isa Boletini” në Vlorë është përfshirë nga zjarri.
Sipas të dhënave të para, flakët kanë shpërthyer fillimisht në ballkonin e banesës dhe më pas janë përhapur në drejtim të kuzhinës.
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Kanë qenë vetë banorët e pallatit që kanë njoftuar menjëherë shërbimin zjarrfikës, ndërsa forcat kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë arritur ta vënë zjarrin nën kontroll.
Nga informacionet e dhëna nga zjarrfikësit, mësohet se janë regjistruar vetëm dëme materiale dhe nuk ka persona të lënduar.