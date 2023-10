“Diçka e madhe dhe e frikshme pritet në Lindjen e Mesme, kjo që ndodhi nuk është asgjë”

Ajo që ndodhi të shtunën në Izrael dhe ngjarjet që po pasojnë duket se tregojnë se situata në Lindjen e Mesme është shumë më e rrezikshme nga sa duket dhe sipas mediave dhe analistëve të sigurisë në Perendim, “diçka shumë me e madhe do të ndodhë”.

SHBA-ja ka dërguar dy aeroplanmbajtëse në Detin Mesdhe, pikërisht përballë Izraelit, i cili më shumë se një mbështetje për bombardimet në Gaza dhe luftën ndaj Hamasit duket të jetë një mesazh për Iranin dhe fuqitë e tjera rajonale.

Deri të shtunën ishte një ndër politikanët izraelitë më të akuzuar në Perëndim për autoritarizmin, korrupsionin dhe ndryshimet që do të bënte në Sistemin e Drejtësisë në vend, ndërkohë që poopulli ishte në rrugë,por tashmë Benjamin Netanyahu i ka të gjithë pas vetes dhe me këtë “erë në favor të velave të tij” duket se nuk do të mjaftohet vetëm me shkërmoqjen e Hamasit, e cila duket se do të vijë me shumë viktima dhe rrafshimin e Gazas.

Synimi i Netanyahut ka qenë dhe është Irani dhe shkaku i prezencës së aeroplanmbajtëseve amerikane në rajon është pikërisht regjimi i ajatollahëve. Vetë Netanyahu theksoi se me këtë që ndodhi, do të ndryshonin kufijtë e Lindjes së Mesme. Kështu që, diçka e madhe po ndodh.

Çfarë ka ndodhur deri në mesditë në Izrael dhe Gaza