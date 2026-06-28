Bujar Asqeriu: Nuk edukohet rinia me shkopinj gome, njeriun e bën arsimi, arti dhe kultura, në Shqipëri i kanë futur në burgje

Një fjalim kritik i aktorit të njohur Bujar Asqeriu ndaj qeverisë, ka sjellë në vëmendje në këtë muaj protestash masive mungesën e investimeve në art, kulturë dhe arsim, një neglizhencë e qeverisë e cila ka shkaktuar shtimin e burgjeve në vend.

Siç thotë ai, në Shqipëri janë ndërtuar 24 burgje, nuk është ngritur asnjë teatër i ri dhe shumë të rinj kanë përfunduar në biruca.

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“Këta me shkopinj gome dhe me biruca do ta edukojnë rininë shqiptare”, shtron pyetje ai, ndërsa shprehet ndër të tjera se nëse do kishte teatro, do kishte më pak burgje e të rinjë që vuajnë dënimet në ato qeli.

“Në Shqipëri janë ndërtuar 24 burgje. Më thoni, sa teatro janë ngritur? Zero! E gjithë rinia shqiptare është nëpër burgje, nuk ka qytet pa burg. Them unë, këta me shkopinj gome dhe me biruca do ta edukojnë rininë shqiptare? Po të ndërtoheshin 4, 5, 6 teatro, më pak burgje do të kishim, jam i sigurt për këtë. Sepse njeriun, thoshte Viktor Hygo, e bën arsimi dhe kultura, nga kafshë e bën njeri, e zbukuron arti dhe kultura. Por këta nuk investojnë dhe ne zihemi me njëri-tjetrin për një 5 lekësh që hedhin ata si një kockë, kush ta kapë kockën. Rinia shqiptare, nga mosha 20 deri në 30-vjeç, e ke nëpër burgje”, shprehet aktori.


Shtuar 28.06.2026 13:37

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