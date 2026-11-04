Zgjedhjet në SHBA lëvizin tregjet globale, dollari amerikan dobësohet

Pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, tregjet globale të aksioneve u rritën të mërkurën, ndërsa dollari amerikan humbi vlerë.
Me marrjen e kontrollit të Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve nga demokratët, investitorët u shqetësuan për mundësinë e rregullave më të ashpra në sektorin e inteligjencës artificiale.
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Për presidentin Donald Trump, rezultati është një goditje e rëndësishme politike. Demokratët fituan gjerësisht edhe në zona të njohura prej dekadash si bastione republikane, një kthesë e papritur që duket se befasoi edhe një pjesë të investitorëve.
Deborah Cunningham, drejtuese e investimeve për tregjet globale të likuiditetit në Federated Hermes, tha se fitorja e demokratëve në të dyja dhomat nuk parashikohej në fillim të vitit. Sipas saj, kjo valë demokratike do ta lërë pushtetin federal të ndarë për shumicën e çështjeve.
Cunningham shpjegoi se pushteti i ndarë zakonisht e bën më të vështirë miratimin e ligjeve të reja. Tregjet financiare, tha ajo, tradicionalisht e vlerësojnë pozitivisht një gjendje të tillë, sepse ul pasiguritë.
Sondazhet tregojnë mbështetje mes votuesve demokratë për kontroll më të madh mbi inteligjencën artificiale. Nisur nga kjo, investitorët presin mbikëqyrje më të fortë të sektorit nga Kongresi nën kontrollin e demokratëve.
Reagimi fillestar në Azi ishte rënia e aksioneve të kompanive të lidhura me inteligjencën artificiale. Në të njëjtën kohë, u rritën obligacionet dhe monedhat që shihen si investime të sigurta, përfshirë frangën zvicerane.
Kur u publikua pjesa më e madhe e rezultateve të votimit, tregjet filluan të rikuperoheshin. Indeksi global MSCI All-World fitoi 0.13%, kurse indeksi evropian STOXX 600 u rrit me 0.5%.
Në territor pozitiv kaluan edhe kontratat e së ardhmes për aksionet amerikane, të cilat gjatë natës kishin rënë deri në 2%.
Në platformën evropiane Tradegate, aksionet e Tesla dhe SpaceX, kompani të lidhura me miliarderin Elon Musk, ranë me rreth 4.5% deri në 5%. Rënia e aksioneve të kompanive të tjera të mëdha teknologjike ishte më e vogël, nga 0.3% deri në 0.9%.
Kathleen Brooks, drejtuese e kërkimeve në XTB, e cilësoi ndikimin e deritanishëm të rezultateve në tregje si relativisht të kufizuar. Ajo tha se investitorët do ta përqendrojnë vëmendjen te pasojat konkrete të rezultatit për politikat ekonomike, në vend të pasigurisë që shoqëroi zgjedhjet.
Rritja e shpejtë e inteligjencës artificiale ka qenë ndër shtysat kryesore të tregjeve globale vitet e fundit. Kompanitë teknologjike kanë investuar shuma të mëdha në qendra të dhënash dhe kapacitete kompjuterike, ndaj investitorët reagojnë veçanërisht ndaj masave që mund ta ngadalësojnë zgjerimin e sektorit.
Rezultati zgjedhor mund të ketë ndikim edhe te politikat fiskale të Shteteve të Bashkuara dhe në sektorë të rëndësishëm ekonomikë, mes tyre mbrojtja, shëndetësia dhe sistemi bankar.
Kontratat e së ardhmes për indeksin Russell 2000 u rritën me 0.7%, pasi më parë kishin rënë me 1%. Indeksi përfshin kompani më të vogla dhe ka lidhje më të ngushtë me ekonominë e brendshme amerikane.