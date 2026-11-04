Zgjedhjet në SHBA/ Demokrati Adam Hamilton i jep fund dominimit 94-vjeçar republikan në Kansas, siguron mandatin në Senat

Demokrati Adam Hamilton ka arritur një fitore historike në Kansas, duke mposhtur senatorin republikan Roger Marshall dhe duke i siguruar Partisë Demokratike suksesin e parë në një garë për Senatin amerikan në këtë shtet pas 94 vitesh.
Kur ishin numëruar 93% e votave, rezultatet paraprake të raportuara nga mediat amerikane tregonin se Hamilton kishte marrë 53% të votave, ndërsa Marshall 44.8%. Në moshën 62-vjeçare, pastori metodist bëhet kështu demokrati i parë i zgjedhur në Senatin amerikan nga Kansasi që prej vitit 1932.
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Përballja në Kansas ishte ndër garat më të ndjekura të zgjedhjeve të mesit të mandatit, pasi demokratët shpresonin të fitonin një mandat kyç për të rimarrë shumicën në Senat.
Hamilton është drejtuesi i Kishës së Ringjalljes në zonën e Kansas City-t, e cila konsiderohet kisha më e madhe metodiste në Shtetet e Bashkuara. Në fushatë, ai u përkufizua si një “demokrat me mendim të pavarur” dhe synoi të merrte edhe vota nga republikanët. Sipas tij, Kansasit do t’i shërbente një përfaqësim dypartiak në Senat, duke qenë se mandati tjetër i shtetit mbahet nga republikani Jerry Moran.
Rezultati vjen pavarësisht se Donald Trump e kishte fituar Kansasin me 16 pikë përqindjeje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Në këtë garë ndikuan edhe pakënaqësitë ndaj senatorit në detyrë, Roger Marshall, veçanërisht pas raportimeve për çështje gjyqësore ndaj qindra pacientëve të tij për fatura mjekësore të papaguara.
“The New York Times” raportoi se Marshall, gjatë periudhës kur punonte si obstetër, kishte ngritur padi ndaj shumë pacientëve të tij. Dhjetëra persona, sipas të njëjtit raportim, ishin arrestuar për shkak se nuk ishin paraqitur në gjykatë.
Gjatë fushatës, Hamilton premtoi se do të ishte më i pranishëm dhe më i hapur në komunikimin me qytetarët. Ai e sulmoi gjithashtu Marshallin për mungesën në takimet publike me votuesit.
Kombinimi i strategjisë së Hamiltonit për të siguruar mbështetje përtej elektoratit tradicional demokrat dhe zhvillimeve të tjera të fushatës e shndërroi Kansasin në një nga surprizat e zgjedhjeve.
Rezultati përbën një ndryshim të rëndësishëm në përfaqësimin politik të Kansasit, ku republikanët kanë kontrolluar për dekada garat për Senatin. Megjithatë, demokratët kanë fituar poste të tjera në nivel shtetëror, përfshirë atë të guvernatores Laura Kelly, e cila drejton Kansasin që prej vitit 2019.