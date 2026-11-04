Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA/ Demokratët avancojnë në rezultatet e para për Kongresin

Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA/ Demokratët avancojnë në rezultatet e para për Kongresin

Numërimi i votave për zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit vijon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Procesi do të përcaktojë se cila parti do të ketë kontrollin e Kongresit gjatë dy viteve të fundit të mandatit të presidentit Donald Trump.

Rezultatet fillestare tregojnë se demokratët kanë siguruar 36 vende në Senat, ndërsa republikanët kanë marrë 31 mandate. Sipas të dhënave të publikuara nga CNN, në këto shifra përfshihen edhe mandatet e senatorëve që nuk ishin pjesë e garës së këtij viti.

Të lidhura

None found

Në Dhomën e Përfaqësuesve, demokratët kanë fituar deri tani 12 vende, kurse republikanët kanë siguruar 4 mandate, bazuar në rezultatet e para të raportuara nga CNN.

Votat vazhdojnë të numërohen në shtetet e tjera amerikane dhe rezultatet po bëhen publike në mënyrë graduale, pas përfundimit të votimit në qendrat përkatëse.

Gjatë këtyre zgjedhjeve, qytetarët amerikanë votojnë për të 435 vendet e Dhomës së Përfaqësuesve dhe për 35 nga 100 vendet që përbëjnë Senatin.

Për të marrë shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve duhen të paktën 218 vende. Në Senat, përcaktimi i shumicës lidhet edhe me partinë që kontrollon postin e zëvendëspresidentit, pasi ky i fundit ka votën vendimtare në rast se rezultati është i barabartë.


Shtuar 4.11.2026 02:19

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë
Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale

Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale
Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028

Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028
Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë

Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë
Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?

Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?
Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat

Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat
Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur

Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar