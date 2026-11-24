Alphadjo Cisse është shndërruar në një sulmues me peshë për Milanin. Futbollisti 20-vjeçar ka shënuar 9 gola këtë sezon në të gjitha kompeticionet, përfshirë kampionatin dhe Europa League.
Rrugëtimi që e çoi te Milani nisi me Igli Taren. Në vjeshtën e vitit 2025, shqiptari, atëherë drejtor sportiv, e vuri re Cissen në Serie B dhe vendosi të investonte për ta sjellë në “San Siro”.
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Ndërsa klube të tjera ngurronin për shkak të moshës së tij dhe dyshimeve të tjera, Tare veproi shpejt në bisedime. PSV Eindhoven hyri në garë në çastet e fundit me një ofertë prej 7 deri në 8 milionë eurosh, por ndërhyrja e shqiptarit bëri që “Djalli” të mbetej zgjedhja e parë e lojtarit.
Vendimtare për marrëveshjen rezultoi formula e propozuar nga Tare: Cisse do të kishte mundësi të luante i huazuar te Catanzaro për të vazhduar zhvillimin. Sot ai arrin të shënojë edhe kur hyn nga stoli, si në ndeshjen e fundit kundër Frosinones, ku realizoi golin e katërt të sfidës në fitoren 5-1.