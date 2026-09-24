Ebola në Republikën Domenikane/ SHBA shton mbështetjen humanitare ndërsa epidemia shkakton mijëra viktima në Afrikën Qendrore

Uashingtoni ka njoftuar se do të sigurojë edhe 267 milionë dollarë për përpjekjet kundër epidemisë së Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos.

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Vendimi u bë publik në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Departamenti amerikan i Shtetit deklaroi se kontributi i drejtpërdrejtë i SHBA-së për ndihmën shëndetësore dhe humanitare lidhur me këtë shpërthim ka arritur në 887 milionë dollarë.

Sipas autoriteteve amerikane, Shtetet e Bashkuara mbeten donatori kryesor i përpjekjeve ndërkombëtare për ndalimin e përhapjes së sëmundjes.

Departamenti i Shtetit u kërkoi vendeve me kapacitete financiare që të rrisin ndihmën e tyre dhe të kontribuojnë në ndarjen e barrës së kësaj krize, e cilësuar si emergjencë shëndetësore.

Ndërkohë, në fund të gushtit, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, kërkoi 1.1 miliardë dollarë për realizimin e një plani që synon përballimin e epidemisë.

Organizata “Mjekë pa Kufij” paralajmëron se situata nuk po përmirësohet, pasi virusi po shfaqet edhe në territore të reja.

Shpërthimi aktual është i 17-ti në historinë e Republikës Demokratike të Kongos dhe brenda pak muajsh është shndërruar në një nga episodet më vdekjeprurëse të përjetuara nga vendi.

Të dhënat e fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kongos tregojnë se deri tani janë regjistruar 3,639 viktima, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara përmes analizave laboratorike ka arritur në 7,541.


Shtuar 24.09.2026 07:37

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