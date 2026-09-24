Xi Jinping në SHBA: Të bashkëpunojmë si partnerë, jo të konkurrojmë; Trump e pret me ceremoni ushtarake

Xi Jinping mbërriti në Uashington dhe përcolli një mesazh në favor të bashkëpunimit mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Në Bazën e Përbashkët Andrews, presidenti kinez u prit nga homologu amerikan Donald Trump me një ceremoni të posaçme ushtarake.
Të lidhura
None found
“Dy vendet tona duhet të jenë partnerë dhe jo rivalë”, u shpreh Xi, sipas mediave shtetërore kineze. Ai nënvizoi se shkëmbimet miqësore ndër vite u kanë sjellë përfitime popujve të të dy vendeve, ndërsa interesat e Kinës dhe SHBA-së janë të ndërthurura ngushtë.
Vizita treditore zhvillohet në një periudhë rivaliteti të theksuar mes Pekinit dhe Uashingtonit, por edhe përpjekjesh për të mbajtur të hapura kanalet e komunikimit mes dy fuqive.
Avioni i Air China, me presidentin kinez në bord, u ul në Bazën e Përbashkët Andrews, pranë Uashingtonit, rreth orës 00:40 sipas kohës greke. Trump, i shoqëruar nga bashkëshortja Melania Trump, e mirëpriti personalisht Xi Jinpingun, i cili kishte ardhur me bashkëshorten Peng Liyuan.
Në ceremoninë e pritjes morën pjesë 21 ushtarë. Ajo përfshiu qilim të kuq, të shtëna topash dhe interpretimin e himneve kombëtare nga banda e Forcave Ajrore amerikane.
Dy çiftet përshkuan së bashku qilimin e kuq, në një ceremoni ku u vu re prani e madhe ushtarake. Mbi ta fluturuan avionë, mes tyre një formacion bombarduesish B-1 dhe avionë luftarakë F-22. Pas përfundimit të ceremonisë, dy presidentët u larguan në automjete të veçanta.
Trump dhe Xi pritet të takohen sërish në Shtëpinë e Bardhë, ku do të organizohet një ceremoni tjetër shtetërore pritjeje me nderime ushtarake.
Tregtia mes dy vendeve është ndër temat kryesore të vizitës. Uashingtoni dhe Pekini kanë rënë dakord të zgjasin armëpushimin tregtar, duke u lënë më shumë kohë bisedimeve për çështjet ekonomike.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessant, njoftoi se palët kanë rënë dakord të vazhdojnë periudhën e de-përshkallëzimit ekonomik, e cila fillimisht duhej të përfundonte më 10 nëntor.
“Ne ramë dakord sot të zgjasim de-përshkallëzimin ekonomik midis dy vendeve tona, në mënyrë që të kemi më shumë kohë për të parë se çfarë mund të bëjmë në frontin ekonomik”, tha Bessant për Fox News.
Me marrëveshjen e re, armëpushimi tregtar do të jetë në fuqi deri më 10 janar 2027.
PERMBAJTJA: