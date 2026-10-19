WSJ: Putin kërkon takim me Trumpin dhe Xi Jinpingun për Ukrainën, pa Zelenskyn

Vladimir Putin ka hedhur idenë e një takimi trepalësh me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe presidentin e Kinës, Xi Jinping, për të diskutuar mënyrat e përfundimit të luftës në Ukrainë. Në këtë takim nuk do të merrte pjesë presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
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Raportimi është publikuar nga “The Wall Street Journal”, e cila i referohet një ish-zyrtari të inteligjencës ruse.
Sipas gazetës, Putin ia ka paraqitur këtë propozim Trumpit gjatë një telefonate të zhvilluar më 9 tetor. Takimi mund të mbahet në nëntor, në kuadër të samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), i cili pritet të zhvillohet në Shenzhen të Kinës.
Një skenar i tillë, ku Ukraina nuk do të ishte e përfaqësuar, mund të shkaktonte shqetësim në kryeqytetet evropiane, pasi vendimet për të ardhmen e vendit do të diskutoheshin nga tre liderë, pa praninë e presidentit ukrainas. Megjithatë, ende nuk dihet nëse Trump e ka pranuar propozimin e Moskës.
Kjo nismë vjen në një periudhë kur raportet mes Trumpit dhe Zelenskyt janë tensionuar më tej. Përkeqësimi i marrëdhënieve pason vendimin e presidentit amerikan për të zbutur disa sanksione ndaj Rusisë dhe për të shtyrë zbatimin e masave të tjera ndëshkuese.
Reuters ka raportuar se Kremlini ka konfirmuar zhvillimin e bisedimeve fillestare për një takim të mundshëm. Deri tani, megjithatë, nuk është arritur një marrëveshje konkrete për organizimin e tij apo për temat që do të përfshihen në agjendë.
Të dielën, përmes një postimi në platformën Truth Social, Trump shpjegoi pse nuk ka vendosur të aplikojë menjëherë sanksione të reja ndaj Moskës. Ai tha se synon ta mbajë Rusinë të përfshirë në procesin negociues.
“Vendimi im për Rusinë është shumë i thjeshtë. Jam në procesin e negociatave për paqe në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës dhe nuk dua të bëj asgjë që do ta largonte Rusinë nga tryeza e negociatave”, deklaroi presidenti amerikan.
Trump u shpreh gjithashtu kundër sulmeve ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës, duke pretenduar se goditje të tilla ndikojnë te tregjet ndërkombëtare të karburanteve, përfshirë edhe tregun amerikan.
Presidenti amerikan e akuzoi Zelenskyn se nuk po angazhohet sa duhet për mbylljen e konfliktit. Sipas Trumpit, Ukraina mund të kishte arritur kushte më të favorshme për një marrëveshje dy vite më parë.
“Zelenskyt nuk i intereson dhe, sinqerisht, me të gjitha paratë që i jep Evropa dhe që Joe Biden i dha në të kaluarën, ai nuk dëshiron ta përfundojë këtë luftë dhe ndoshta nuk e bëri kurrë”, shkroi Trump.
Situatën në Ukrainë, Trump e cilësoi si katastrofike, duke përmendur shkatërrimet, humbjet territoriale dhe numrin e viktimave të shkaktuara nga lufta. Këto janë deklarata që pasqyrojnë qëndrimin e presidentit amerikan dhe nuk përbëjnë një vlerësim të pavarur të gjendjes në terren.
Propozimi për një samit mes tre liderëve u bë publik pas raportimeve për një marrëveshje mes Uashingtonit dhe Moskës lidhur me furnizimin e tregjeve me naftë ruse, si edhe pas vendimit amerikan për të lehtësuar disa prej sanksioneve.
Administrata Trump e arsyeton këtë politikë me domosdoshmërinë e ruajtjes së kanaleve diplomatike dhe të shmangies së pengesave për negociatat që synojnë përfundimin e luftës.
Zelensky, nga ana tjetër, ka kundërshtuar lehtësimin e sanksioneve dhe ka paralajmëruar se një masë e tillë mund t’i japë Rusisë më shumë të ardhura për financimin e vijimit të luftës. Nëse takimi i propozuar do të mbahej pa pjesëmarrjen e Ukrainës, ai do të rikthente diskutimet për rolin e Kievit në negociatat që lidhen me të ardhmen e vendit. Ende nuk është e qartë nëse Trump do ta pranojë ftesën dhe nëse samiti do të zhvillohet gjatë takimit të APEC-ut në nëntor.