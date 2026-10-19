Tiger Shroff shpëton pa dëmtime nga sulmi me armë në Mumbai, plagoset shoferi i tij

Aktori indian Tiger Shroff, 36 vjeç, ishte objektiv i një sulmi me armë në Mumbai, Indi, të dielën në mbrëmje, më 18 tetor. Persona ende të paidentifikuar qëlluan drejt automjetit ku ai po udhëtonte, por aktori nuk u prek nga plumbat.
Dy persona mbetën të plagosur gjatë incidentit, mes tyre shoferi i Shroff. Sulmi ndodhi në zonën Juhu të Mumbait dhe ka rikthyer diskutimet mbi sigurinë e personazheve të njohura në Indi.
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Sipas mediave lokale, aktori po largohej nga një klub futbolli ku kishte shkuar për të luajtur, kur disa persona të armatosur iu afruan makinës dhe nisën të qëllonin nga një distancë e afërt.
Video të publikuara nga mediat shfaqin të paktën dy persona me armë, të cilët qëllojnë disa herë në drejtim të automjetit, ndërsa pranë tij ndodheshin edhe qytetarë të tjerë.
Policia e Mumbait konfirmoi se të shtënat shkaktuan plagosjen e dy personave. Krahas shoferit të aktorit, sipas raportimeve të mediave vendase, u lëndua edhe drejtuesi i një taksie me tre rrota, i cili ndodhej pranë vendit të ngjarjes.
Shoferi i Tiger Shroff u transportua në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve, duke marrë dëshmi dhe duke shqyrtuar pamjet e kamerave të sigurisë për të sqaruar mënyrën se si ndodhi sulmi.
Raportet e mediave indiane bëjnë të ditur se policia po verifikon gjithashtu një pretendim për marrjen e përgjegjësisë nga një organizatë kriminale e lidhur me Lawrence Bishnoi. Deri tani, ky pretendim nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Ngjarja u kritikua nga zëvendëskryeministri i shtetit të Maharashtras, Eknath Shinde, i cili vizitoi aktorin pas sulmit.
“Këto përpjekje për frikësim nuk do të tolerohen dhe ne do t’i japim fund këtij lloj huliganizmi”, deklaroi ai.
Sulmi ka shtuar edhe një herë shqetësimet lidhur me mbrojtjen e yjeve të Bollywood-it dhe figurave të tjera publike në Indi. Në vitin 2024, policia arrestoi dy persona që dyshohet se kishin lidhje me të shtënat ndaj shtëpisë së aktorit Salman Khan.
Gjithashtu në vitin 2024, politikani Baba Siddique u vra në Mumbai nga persona të armatosur. Ngjarja shkaktoi reagime të forta dhe ngriti alarmin për veprimtarinë e grupeve kriminale.
Tiger Shroff është një prej aktorëve të njohur të kinematografisë moderne indiane. Ai u shfaq për herë të parë në një film në vitin 2014, me produksionin romantik Heropanti, ndërsa më pas fitoi famë veçanërisht për interpretimet në filmat aksion. Përveç aktrimit, Shroff merret edhe me futboll, pasion që e kishte çuar në klubin prej të cilit po largohej kur ndodhi sulmi.