Trump pas humbjes në zgjedhjet e mesmandatit: SHBA-të bënë një hap prapa, republikanët do të rikthehen më të fortë

Trump pas humbjes në zgjedhjet e mesmandatit: SHBA-të bënë një hap prapa, republikanët do të rikthehen më të fortë

Donald Trump reagoi ndaj humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit, duke thënë se Shtetet e Bashkuara kishin bërë një “hap gjigant prapa në histori”. Presidenti amerikan u shpreh se partia e tij do të rikthehej “më e madhe dhe më e fortë se kurrë”.

“Amerika bëri një hap gjigant prapa në histori me rezultatet e zgjedhjeve të fundit”, shkroi Trump në Truth Social. “Por mos kini frikë, ne do të kthehemi më të mëdhenj dhe më të fortë se kurrë”, shtoi ai.

Të lidhura

None found

Republikanët humbën kontrollin e të dy dhomave të Kongresit. Si pasojë, Trump nuk do të mund ta çojë përpara programin e tij përmes ligjeve gjatë dy viteve të mbetura të qëndrimit në Shtëpinë e Bardhë.

Pas rezultatit zgjedhor, presidenti ka mbajtur një qëndrim konfrontues ndaj shumicës së ardhshme demokrate në Kongres.

Të premten, ai caktoi këshilltarin e tij Stephen Miller, përfaqësues të së djathtës ekstreme, si shef të stafit të Shtëpisë së Bardhë.

Ndërsa të shtunën njoftoi se i kishte propozuar Dana White-it postin e sekretarit të shtypit të Shtëpisë së Bardhë. White është president i UFC-së, organizatës më të madhe në botë të arteve marciale të përziera (MMA).


Shtuar 8.11.2026 19:24

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet