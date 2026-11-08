Trump pas humbjes në zgjedhjet e mesmandatit: SHBA-të bënë një hap prapa, republikanët do të rikthehen më të fortë

Donald Trump reagoi ndaj humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit, duke thënë se Shtetet e Bashkuara kishin bërë një “hap gjigant prapa në histori”. Presidenti amerikan u shpreh se partia e tij do të rikthehej “më e madhe dhe më e fortë se kurrë”.
“Amerika bëri një hap gjigant prapa në histori me rezultatet e zgjedhjeve të fundit”, shkroi Trump në Truth Social. “Por mos kini frikë, ne do të kthehemi më të mëdhenj dhe më të fortë se kurrë”, shtoi ai.
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Republikanët humbën kontrollin e të dy dhomave të Kongresit. Si pasojë, Trump nuk do të mund ta çojë përpara programin e tij përmes ligjeve gjatë dy viteve të mbetura të qëndrimit në Shtëpinë e Bardhë.
Pas rezultatit zgjedhor, presidenti ka mbajtur një qëndrim konfrontues ndaj shumicës së ardhshme demokrate në Kongres.
Të premten, ai caktoi këshilltarin e tij Stephen Miller, përfaqësues të së djathtës ekstreme, si shef të stafit të Shtëpisë së Bardhë.
Ndërsa të shtunën njoftoi se i kishte propozuar Dana White-it postin e sekretarit të shtypit të Shtëpisë së Bardhë. White është president i UFC-së, organizatës më të madhe në botë të arteve marciale të përziera (MMA).