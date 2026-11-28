28 Nëntori nuk shënon vetëm bashkimin kombëtar në planin simbolik, por nxjerr në pah edhe vështirësitë e shqiptarëve që jetojnë jashtë kufijve të Kosovës dhe Shqipërisë. Në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës dhe Malin e Zi, përfaqësimi politik, përdorimi i gjuhës shqipe, zhvillimi ekonomik dhe barazia institucionale mbeten çështje të rëndësishme.
Edhe pse këto tri hapësira kanë sisteme të ndryshme politike, juridike dhe institucionale, komunitetet shqiptare përballen me probleme të përbashkëta që lidhen me mbrojtjen e të drejtave, ruajtjen e identitetit kombëtar dhe krijimin e mundësive të barabarta për zhvillim.
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Në këtë situatë, rol të rëndësishëm kanë përfaqësuesit politikë shqiptarë dhe bashkëpunimi i tyre me institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë.
Për gazetën “Bota sot”, profesor i gjuhës shqipe nga Maqedonia e Veriut, Sulejman Mehazi, dhe sociologu e publicisti nga Presheva, Nehat Hyseni, kanë analizuar pozitën e shqiptarëve në këto vende, përgjegjësinë e përfaqësuesve të tyre dhe nevojën për një strategji të qëndrueshme bashkëpunimi kombëtar.
Mehazi: 28 Nëntori i bashkon shqiptarët përmes historisë dhe ndjenjës, por jo domosdoshmërisht në planin politik
Profesori Sulejman Mehazi e përshkruan 28 Nëntorin si një moment të bashkimit simbolik dhe kulturor të shqiptarëve, por thekson se kjo nuk pasqyron domosdoshmërisht një realitet të përbashkët politik.
Sipas tij, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës dhe Malin e Zi jetojnë në tri sisteme të ndryshme juridike e politike. Për këtë arsye, as problemet dhe as mundësitë për mbrojtjen e interesave të tyre nuk janë të njëjta.
Duke folur për Maqedoninë e Veriut, Mehazi thotë se përfaqësimi i shqiptarëve në qeveri tashmë është konsoliduar, por zbatimi i politikave dhe ligjeve vijon të jetë i brishtë. Sipas tij, vështirësia kryesore nuk qëndron te mungesa e ligjeve, por te moszbatimi i tyre.
Ai vëren se prania e shqiptarëve në institucionet qeverisëse nuk nënkupton gjithmonë ndikim real në vendimmarrje. Ndër problemet që përmend janë ndarja e pushtetit, e cila shpesh shndërrohet në klientelizëm partiak, përfaqësimi formal pa ndikim strategjik dhe pabarazitë në punësim, investime e zhvillim rajonal.
Mehazi e rendit ekonominë ndër sfidat kryesore të shqiptarëve në RMV. Vendbanimet me shumicë shqiptare, sipas tij, vazhdojnë të kenë papunësi të lartë, emigrim të madh të të rinjve dhe investime publike nën mesataren kombëtare. Për këtë arsye, çështja ekonomike është po aq e rëndësishme sa ajo e gjuhës dhe përfaqësimit politik.
Për Luginën e Preshevës, profesori thotë se shqiptarët përballen me kufizime të të drejtave dhe presion të madh demografik. Presheva, Bujanoci dhe Medvegja janë zona me shumicë shqiptare, por shqiptarët e tyre përbëjnë një pakicë shtetërore brenda Serbisë.
Megjithatë, ai e konsideron krijimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar një zhvillim të rëndësishëm. Ky institucion synon të mbrojë arsimin, kulturën, informimin dhe përdorimin zyrtar lokal të gjuhës shqipe në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.
Në rastin e Malit të Zi, Mehazi vlerëson se shqiptarët kanë një pozitë më të favorshme në raport me shqiptarët në hapësirat e tjera jashtë Shqipërisë dhe Kosovës. Edhe pse janë një komunitet i vogël, partitë shqiptare kanë peshë të konsiderueshme politike.
Sipas tij, partitë shqiptare në Mal të Zi kanë qenë pothuajse gjithmonë pjesë e koalicioneve qeverisëse, duke ushtruar një ndikim më të madh se pesha e tyre demografike. Në komunat ku shqiptarët përbëjnë shumicën, gjuha shqipe gëzon status zyrtar.
Megjithatë, Mehazi thekson se mbeten problematike zhvillimi i Ulqinit dhe zonave malore, largimi i të rinjve, si dhe mbrojtja e pronës, bregdetit dhe identitetit kulturor përballë presioneve të zhvillimit turistik e urban.
Duke folur për mbështetjen nga Kosova dhe Shqipëria, Mehazi shprehet se Qeveria e Kosovës, e drejtuar nga Albin Kurti, ka dhënë më shumë kontribut për shqiptarët jashtë Kosovës dhe Shqipërisë sesa qeveria shqiptare, e drejtuar nga Edi Rama. Ai e kritikon këtë të fundit se i ka kushtuar më shumë rëndësi Serbisë sesa shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Luginës së Preshevës.
Mehazi përmend si shembull bashkimin e partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut në koalicionin VLEN, përpjekje që ia atribuon Qeverisë së Kosovës. Ai kujton gjithashtu se gjatë zgjedhjeve parlamentare në Serbi, Albin Kurti ka ndihmuar në bashkimin e subjekteve shqiptare të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, bashkim që, sipas tij, u mundësoi shqiptarëve të Luginës të fitonin dy deputetë në parlamentin serb.
Në të kundërt, ai vlerëson se përpjekjet bashkuese të Edi Ramës për shqiptarët jashtë Shqipërisë nuk kanë dhënë rezultate.
Profesori thekson se 28 Nëntori i bashkon shqiptarët përmes ndjenjës, historisë dhe gjuhës, por bashkimi politik kërkon më shumë se simbolikë. Sipas tij, nevojiten zbatimi i ligjeve, një ekonomi që i mban të rinjtë në vendlindje dhe një strategji e përbashkët që të mos varet nga një parti apo lider i vetëm.
Ai nënvizon se sfidat kryesore janë moszbatimi i të drejtave, mungesa e zhvillimit ekonomik dhe koordinimi i pamjaftueshëm mes përfaqësuesve shqiptarë në rajon dhe institucioneve të Prishtinës e Tiranës.
Hyseni: Kosova dhe Shqipëria duhet të hartojnë një strategji të përbashkët për shqiptarët në rajon
Sociologu dhe publicisti nga Presheva, Nehat Hyseni, e cilëson 28 Nëntorin një prej datave më të rëndësishme të historisë kombëtare. Sipas tij, kjo ditë duhet të shërbejë jo vetëm për festim, por edhe për reflektim mbi gjendjen e shqiptarëve në të gjitha hapësirat ku jetojnë.
Hyseni thotë se bashkimi shpirtëror, kulturor dhe kombëtar duhet të shoqërohet me bashkëpunim institucional, solidaritet politik dhe përgjegjësi të përbashkët për të ardhmen.
Për Maqedoninë e Veriut, ai e sheh Marrëveshjen e Ohrit të vitit 2001 si bazë të rëndësishme për avancimin e pozitës kushtetuese dhe institucionale të shqiptarëve. Megjithatë, zbatimi i plotë i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, përdorimi i gjuhës shqipe dhe barazia në institucionet shtetërore kërkojnë ende angazhim të vazhdueshëm.
Sipas Hysenit, barazia nuk duhet të mbetet vetëm një formulim në Kushtetutë ose në ligje, por duhet të shfaqet në administratë, drejtësi, arsim, polici dhe në të gjitha nivelet e vendimmarrjes.
Në Mal të Zi, ai vlerëson se shqiptarët kanë ndërtuar një traditë të rëndësishme të përfaqësimit politik e institucional, përfshirë pjesëmarrjen në institucionet qendrore. Megjithatë, mbeten të hapura çështjet e zhvillimit ekonomik të zonave shqiptare, përfaqësimit proporcional, ruajtjes së identitetit kombëtar dhe përdorimit të gjuhës shqipe.
Hyseni e konsideron më të ndërlikuar situatën në Luginën e Preshevës, ku problemet kanë karakter politik, juridik dhe institucional. Ai përmend përfaqësimin proporcional në institucionet shtetërore të Serbisë, përdorimin praktik të gjuhës shqipe, arsimin, njohjen e diplomave, zhvillimin ekonomik dhe integrimin institucional.
Një shqetësim të veçantë përbën, sipas tij, pasivizimi i adresave të vendbanimit. Hyseni thotë se kjo praktikë ndikon në ushtrimin e të drejtave qytetare dhe në pasqyrimin real të përbërjes së popullsisë shqiptare.
Ai thekson se kërkesa e shqiptarëve nuk lidhet me privilegje etnike apo me cenimin e sovranitetit të shteteve ku jetojnë, por me zbatimin e standardeve demokratike, respektimin e të drejtave të njeriut, barazinë qytetare dhe funksionimin e shtetit ligjor.
Hyseni kërkon bashkëpunim institucional dhe një agjendë konkrete për shqiptarët në rajon
Duke trajtuar përgjegjësinë e përfaqësuesve politikë shqiptarë, Hyseni thotë se ata duhet të mbrojnë interesat e qytetarëve që u kanë dhënë votën, por njëkohësisht të hartojnë një strategji të përbashkët për çështjet me interes kombëtar.
Sipas tij, suksesi i përfaqësimit politik nuk duhet të matet vetëm me numrin e shqiptarëve në parlamente, qeveri apo institucione shtetërore. Ai duhet të vlerësohet përmes rezultateve konkrete në avancimin e të drejtave, zgjidhjen e problemeve të qytetarëve dhe përmirësimin e pozitës së komunitetit shqiptar.
Hyseni e konsideron të domosdoshëm koordinimin mes përfaqësuesve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës dhe Malin e Zi, si dhe bashkëpunimin e tyre me institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë.
Ky bashkëpunim, sipas tij, duhet të jetë i strukturuar, i vazhdueshëm dhe institucional, jo i kufizuar në ceremonitë e festave kombëtare apo në periudhat zgjedhore. Ai kërkon komunikim të rregullt, konsultime politike dhe mekanizma të përbashkët për arsimin, gjuhën, përfaqësimin, zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e identitetit kombëtar.
Për rolin diplomatik të Kosovës dhe Shqipërisë, Hyseni thotë se të dyja shtetet kanë përgjegjësi të veçantë për të qenë zë institucional i të drejtave legjitime të shqiptarëve në rajon.
Ai përmend angazhimin e Kosovës për ta ngritur çështjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në komunikimet me institucionet evropiane, si dhe krijimin e mekanizmave financiarë, arsimorë dhe kulturorë në mbështetje të tyre.
Edhe Shqipëria, sipas Hysenit, i ka trajtuar këto çështje në kuadër të diplomacisë së saj, por sfida kryesore është që angazhimi politik të shndërrohet në një politikë afatgjatë me rezultate të matshme.
Ai thekson se deklaratat politike nuk janë të mjaftueshme. Sipas tij, nevojitet një diplomaci aktive, profesionale dhe këmbëngulëse, e cila do t’i kthejë problemet e shqiptarëve në një çështje të qëndrueshme të agjendës ndërkombëtare.
Hyseni kërkon që Prishtina dhe Tirana të përdorin më fuqishëm mekanizmat diplomatikë në Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës, OSBE dhe Kombet e Bashkuara. Çështjet e të drejtave të shqiptarëve, sipas tij, duhet të mbështeten në dokumentim faktesh, raporte profesionale dhe kërkesa konkrete.
Në përfundim, ai propozon hartimin nga Kosova dhe Shqipëria të një strategjie të përbashkët kombëtare për shqiptarët në rajon, në konsultim të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit politikë dhe institucionalë të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës dhe Malin e Zi.
Pesë prioritetet kryesore që ai veçon janë: forcimi i përfaqësimit institucional dhe pjesëmarrjes efektive në vendimmarrje; mbrojtja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe dhe sigurimi i arsimit cilësor në gjuhën amtare; krijimi i programeve për investime, punësim dhe infrastrukturë; mbështetja e të rinjve dhe diasporës përmes bursave dhe programeve të shkëmbimit; si dhe ngritja sistematike e çështjeve shqiptare në institucionet evropiane dhe ndërkombëtare.
Për Luginën e Preshevës, Hyseni kërkon një qasje strategjike dhe afatgjatë. Ai paralajmëron se pa zhvillim ekonomik, investime dhe perspektivë për të rinjtë, ruajtja e substancës kombëtare dhe demografike do të bëhet gjithnjë e më e vështirë.
Sipas Hysenit, 28 Nëntori duhet të jetë jo vetëm festa e flamurit, por edhe një ditë e përgjegjësisë kombëtare, politike dhe institucionale.
Ai përfundon se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës dhe Malin e Zi kërkojnë atë që u garanton standardi demokratik evropian: barazi, dinjitet, siguri, përfaqësim të drejtë dhe mundësi të barabarta për zhvillim.